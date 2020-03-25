Estátua de Pedro Rocha, atacante do Flamengo, é higienizada em Porto Alegre

Em tempos de pandemia, uma cena curiosa chamou a atenção em Porto Alegre. Localizada na Avenida Goethe, tradicional pelas comemorações das torcidas de Internacional e Grêmio, a estátua do atacante capixaba Pedro Rocha, hoje no Flamengo, foi higienizada, com direito a álcool em gel e colocação de máscara. O vídeo foi divulgado nas redes sociais, nesta quarta-feira (25).
Servindo como exemplo para o combate ao novo coronavírus, a escultura foi custeada pelo pai do atacante, Jessé, e representa a comemoração do hoje atleta do Flamengo em um dos gols marcados na final da Copa do Brasil de 2016, onde o Grêmio sagrou-se campeão e teve Pedro Rocha como herói.
Atualmente, por conta da quarentena ocasionada pela pandemia da Covid-19, Pedro Rocha mantém a forma em casa, com os equipamentos disponibilizados pelo clube, do Ninho do Urubu, e com o auxílio de uma aplicativo.
Pedro Rocha chegou ao Flamengo em janeiro deste ano, emprestado pelo Spartak Moscou, da Rússia, até dezembro - com passe fixado. Até aqui, o camisa 32 soma um jogo pelo time de Jorge Jesus.