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Futebol

Corinthians mantém tendência e supera rivais em clássicos mesmo em baixa

O desempenho do Corinthians cai pela metade nos outros duelos de 2020. Em dez jogos, o time de Tiago Nunes venceu apenas duas vezes, com quatro empates e quatro derrotas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 13:39

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 13:39

Tiago Nunes, técnico do Corinthians, que está ameaçado pelo rebaixamento no Paulistão
Tiago Nunes, técnico do Corinthians Crédito: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians
O Corinthians começou a temporada 2020 de modo instável, com resultados ruins na Libertadores e no Paulistão. O time alvinegro, porém, mantém a tendência dos últimos anos ao registrar o melhor aproveitamento em clássicos na comparação com seus três maiores rivais do estado.
Depois de dois clássicos disputados na atual temporada, o Corinthians soma uma vitória por 2 a 0 sobre o Santos, em Itaquera, e um empate sem gol com o São Paulo, fora de casa. O aproveitamento, portanto, é de 66%.
Com três jogos, o São Paulo conseguiu atingir 55% dos pontos disputados. O time tricolor venceu o Santos (2 a 1), no Morumbi, e empatou com Corinthians, novamente como mandante, e Palmeiras, como visitante, também por 0 a 0 .
O Palmeiras disputou dois clássicos até agora e ficou no empate sem gols diante de Santos, como visitante, e São Paulo. O aproveitamento é de 33%. Por fim, os santistas acumulam duas derrotas e um empate, com 11% dos pontos disputados.
O desempenho do Corinthians cai pela metade nos outros duelos de 2020. Em dez jogos, o time de Tiago Nunes venceu apenas duas vezes, com quatro empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 33%.

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Em 2019, mesmo com uma campanha ruim no Brasileirão, o Corinthians superou os rivais paulistas. O mesmo aconteceu nas temporadas 2018 e 2017. O bom desempenho ajudou a equipe a conquistar o tricampeonato paulista no período.
O Corinthians está em situação difícil na atual edição do Estadual. Quando o campeonato foi paralisado, o time somava 11 pontos em dez rodadas. O Guarani, segundo colocado do Grupo D, soma 16 pontos, contra 17 do líder Bragantino. Faltam dois jogos para o término da primeira fase. O próximo duelo seria justamente um clássico, contra o Palmeiras, em Itaquera.

Clássicos paulistas em 2020

  • Corinthians
  •  2 jogos, 1 vitória e 1 empate
  • Aproveitamento: 67%
  • São Paulo
  • 3 jogos, 1 vitória e 2 empates
  • Aproveitamento: 55%
  • Palmeiras
  • 2 jogos, 2 empates
  • Aproveitamento: 33%
  • Santos
  • 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas
  • Aproveitamento: 11%

Clássicos paulistas em 2019

  • Corinthians
  • 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas
  • Aproveitamento: 51%
  • Santos
  • 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
  • Aproveitamento: 48%
  • Palmeiras
  • 11 jogos, 3 vitórias, seis empates e 2 derrotas
  • Aproveitamento: 45%
  • São Paulo
  • 13 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas
  • Aproveitamento: 28%

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