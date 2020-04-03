Clube argentino vai multar atletas acima do peso após a quarentena

Time Racing de Córdoba vai punir seus jogadores que ganharem peso Crédito: Reprodução/Racing de Córdoba

O modesto Racing de Córdoba, que disputa o Torneio Regional Federal Amador A, da Argentina, irá multar seus jogadores que se reapresentarem acima do peso após o período de quarentena em razão da pandemia de coronavírus.

Segundo o jornal Clarín, cada quilo a mais no peso normal corresponderá a uma multa de três mil pesos (R$ 246 na cotação atual).

"Temos uma multa de 300 pesos por 100 gramas que engordarmos. Não podemos comer muito, temos que nos cuidar e treinar", disse o goleiro Leonardo Rodríguez à Radio Sucesos. "Acho que não terei problemas com isso (multa)", completou.

O Torneio Regional Federal Amador A da Argentina corresponde à quarta divisão do futebol do país. O Racing de Córdoba foi rebaixado na temporada passada e tenta voltar a subir de divisão.