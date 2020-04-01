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Covid-19

Interrompido apenas por guerras, Wimbledon cancela torneio em 2020

A organização informou nesta quarta-feira (1°) que, por conta da pandemia do coronavírus, o torneio de tênis não acontecerá em 2020 e só voltará a ser disputado no ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:06

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:06

Wimbledon
Wimbledon Crédito: Reprodução Twitter
 A organização de Wimbledon informou nesta quarta-feira (1°) que, por conta da pandemia do coronavírus, o torneio não acontecerá em 2020 e só voltará a ser disputado no ano que vem.
Em nota, o Grand Slam britânico afirmou que as restrições impostas pelo governo inglês para conter a pandemia, como aglomeração de pessoas e locomoção, aliadas à probabilidade de que essas medidas se estendam por mais alguns meses, fez com que os organizadores do torneio de tênis cancelassem o evento este ano.
"Nossa prioridade é a saúde e a segurança de todos que juntos fazem Wimbledon acontecer -o público no Reino Unido e visitantes de todo o mundo, nossos atletas, convidados, estafe, voluntários, parceiros, contratantes e residentes locais- assim como a nossa responsabilidade para os esforços da sociedade no combate que este desafio global impõe ao nosso modo de viver", diz trecho do texto publicado nesta quarta.
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A 134ª edição do torneio, um dos quatro principais do circuito do tênis, começaria no dia 29 de junho. Com o cancelamento deste ano, a competição acontecerá entre 29 de junho e 11 de julho de 2021.
Evento mais tradicional da modalidade, Wimbledon é disputado desde 1877 no masculino e 1884 no feminino. A competição só foi interrompida durante as duas grandes guerras (1914 a 1918 e 1939 a 1945).
Com o cancelamento, a romena Simona Halep, 28, e o sérvio Novak Djokovic, 32, permanecerão como atuais campeões do torneio por mais um ano.
"Pesou bastante em nossas mentes que a organização do campeonato tenha sido interrompida apenas anteriormente pelas Guerras Mundiais, mas, após uma análise exaustiva e abrangente de todos os cenários, acreditamos que é uma medida necessária e correta em meio a essa crise global. A partir de agora, vamos nos concentrar em como podemos usar a amplitude dos recursos de Wimbledon para ajudar aqueles que mais precisam em nossas comunidades locais e também além delas", disse Ian Hewitt, presidente do All England Lawn Tennis Club, sede do torneio.
Na esteira do anúncio dos organizadores de Wimbledon, a ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e a WTA (Associação de Tênis Feminino) também anunciaram o cancelamento de todo o circuito de grama até o dia 13 de julho deste ano.

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