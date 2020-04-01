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Covid-19

Simone Biles 'treina' com cachorro e espera pelos Jogos de Tóquio

A ginasta norte-americana, de 23 anos, revelou seu descontentamento, nesta quarta-feira, em entrevista ao 'The Talk Show',
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 14:47

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 14:47

Simone Biles vai estender a carreira para competir em Tóquio no ano que vem
Simone Biles vai estender a carreira para competir em Tóquio no ano que vem Crédito: Francois Nel/Getty Images
O adiamento dos Jogos de Tóquio para o ano que vem fez a maior atleta da atualidade chorar. A norte-americana, de 23 anos, revelou seu descontentamento, nesta quarta-feira, em entrevista ao "The Talk Show", mas falou também do "treinamento" com o cachorro, de sua preparação para a sua segunda Olimpíada e da prioridade em se cuidar da saúde mundial.
"Chorei, mas no final das contas, foi a decisão certa", disse Biles. "Precisamos ter certeza de que todos os Estados Unidos e o mundo estão seguros", afirmou a atleta, que domina a ginástica nos últimos sete anos.
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Por causa do coronavírus, Biles está se exercitando em sua casa em Columbus, Ohio. Além dos trabalhos abdominais, flexibilidade e força, a ganhadora de quatro medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos do Rio-2916, "treina" com o cachorro em passeios diários.
"Mentalmente, mais um ano, acho que isso vai nos afetar", disse Biles, que passou um ano "sabático" em 2017 para relaxar o corpo Voltou ainda melhor e soma 25 pódios, com 19 medalhas de ouro em campeonatos mundiais.
A americana, de 1,45 metro de altura, planeja como poderá ser seu retorno aos treinamentos. "Só estou tentando me manter saudável e em forma antes que eu possa retornar ao ginásio e iniciar o processo de treinamento novamente."

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