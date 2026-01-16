Vem aí!

Globo Esporte ES volta a ser transmitido ao vivo pela TV Gazeta

A iniciativa, que estreia no dia 26 de janeiro, busca fortalecer o esporte capixaba, sem perder de vista as reportagens sobre o esporte nacional

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 22:16

Filipe Souza será o apresentador do Globo Esporte na TV Gazeta Crédito: A Gazeta/Divulgação

Se você é um admirador de esporte já tem motivo para comemorar em 2026. Isso porque a edição local do Globo Esporte volta a ser exibida ao vivo pela TV Gazeta, para todo o Espírito Santo. A partir do dia 26 de janeiro, o programa retorna à grade da emissora, de segunda a sábado, sempre depois do Gazeta Meio Dia. O objetivo é fortalecer o esporte capixaba, além de trazer um olhar capixaba para a cobertura do esporte nacional.

De acordo com o apresentador do programa, Filipe Souza, o capixaba pode esperar um Globo Esporte com histórias, personagens e competições locais, sem deixar de lado as reportagens nacionais produzidas pela Globo.

“Serão 25 minutos diários dedicados ao esporte, ampliando a presença do tema na programação, tudo para que o público possa se identificar muito mais com o conteúdo das nossas coberturas. Queremos que o capixaba tenha sensação de pertencimento ao ver o esporte local com mais espaço na TV”, afirma o apresentador.

Filipe é formado pela Faculdade Estácio de Sá e pós-graduado em Jornalismo Esportivo pela IPOG. Atua como jornalista há 16 anos, sendo que 13 são dedicados exclusivamente ao universo esportivo. Para completar o time do programa, a jornalista Marcella Scaramella assume o desafio de ser a editora do programa, enquanto Daniel Marçal passa a ser o repórter local do GE.

Para Filipe, os capixabas podem esperar reportagens que vão valorizar o esporte local. "O GE vai ter um olhar com foco no que o capixaba gosta de acompanhar sobre o esporte: do alto rendimento, em várias modalidades, até à perspectiva do atleta amador que faz sua atividade física por prazer e para cuidar da saúde. Um conteúdo que vai valorizar o que pertence ao Espírito Santo", destaca.

Compromisso

De acordo com a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, a transmissão diária do Globo Esporte é um compromisso de não só cobrir o esporte, mas estar junto das comunidades; dos torcedores; e dos atletas, tanto amadores quanto profissionais.

“O programa se posiciona como parte do time e não como um narrador de fora. E ter o GE ao vivo direto da TV Gazeta é uma iniciativa alinhada com o propósito da Rede Gazeta de contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo. O esporte é paixão nacional e local, é estilo de vida, gera emprego e renda, é cultura. Temos muito orgulho de falar que a TV Gazeta é a maior arquibancada do Estado porque o esporte tem a TV Gazeta como ponto de encontro”, finaliza a gerente.

