Vitória encara o Figueirense na próxima terça (18) pela Copa do Brasil

Após a histórica classificação na primeira fase da Copa do Brasil quando venceu o CSA por 2 a 1, o Vitória já sabe quando será o seu próximo compromisso pela competição nacional. O Alvianil de Bento Ferreira vai enfrentar o Figueirense na próxima terça-feira (18) às 21h30, no Estádio Salvador Costa, na Capital Capixaba.
Já com mais de R$ 1 milhão nos cofres pela participação nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, o Vitória vai agora em busca de mais R$ 1,5 milhão. Para isso precisa superar o time de Santa Catarina. O confronto, que acontece em jogo único, não dá a vantagem do empate a nenhum dos dois times: quem vencer avança. Em caso de igualdade no placar, a vaga na terceira fase será decidida nos pênaltis.
Ingressos
Também foi definido os valores dos ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (cadeiras especiais - preço único), o torcedor terá quatro formas para adquirir os ingressos, a partir de amanhã.
- Online
- www.lebillet.com.br
- www.vitoriafc.com.br
- Pontos Físicos
- Secretaria do clube: Estádio Salvador Costa, das 9h às 17h em dias úteis, das 8h às 12h no sábado.
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Terão direito a usufruir do direito de pagar metade do preço no ingresso os elegíveis para a política de meia-entrada, como idosos e doadores de sangue. Além deles, mulheres e torcedores com a camisa do Vitória também terão 50% de desconto (a regra não se aplica ao torcedor visitante). A carga total de ingressos será a capacidade atual do Ninho da Águia: 2366 lugares. Destes, 236 (10%) serão destinados ao torcedor visitante, que poderá entrar no estádio pela bilheteria da rua Chafic Murad (que fica do lado direito das cabines de imprensa).