Vitória encara o Figueirense na próxima terça (18) pela Copa do Brasil

Vitória vence o CSA por 2X1 no Estádio Salvador Costa. Na foto, o gol do CSA Crédito: Carlos Alberto Silva

Após a histórica classificação na primeira fase da Copa do Brasil quando venceu o CSA por 2 a 1, o Vitória já sabe quando será o seu próximo compromisso pela competição nacional. O Alvianil de Bento Ferreira vai enfrentar o Figueirense na próxima terça-feira (18) às 21h30, no Estádio Salvador Costa, na Capital Capixaba.

Já com mais de R$ 1 milhão nos cofres pela participação nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, o Vitória vai agora em busca de mais R$ 1,5 milhão. Para isso precisa superar o time de Santa Catarina. O confronto, que acontece em jogo único, não dá a vantagem do empate a nenhum dos dois times: quem vencer avança. Em caso de igualdade no placar, a vaga na terceira fase será decidida nos pênaltis.

Ingressos

Também foi definido os valores dos ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (cadeiras especiais - preço único), o torcedor terá quatro formas para adquirir os ingressos, a partir de amanhã.

Online

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Pontos Físicos

Secretaria do clube: Estádio Salvador Costa, das 9h às 17h em dias úteis, das 8h às 12h no sábado.



Estádio Salvador Costa, das 9h às 17h em dias úteis, das 8h às 12h no sábado. Óticas Diniz: Nos shoppings Vitória e Praia da Costa

