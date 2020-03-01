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Campeonato Capixaba Série B

Vilavelhense e Pinheiros estreiam com vitória na Série B Capixaba

Competição de acesso, que teve início neste final de semana, garante aos finalistas o acesso para a primeira divisão do ano que vem

Publicado em 01 de Março de 2020 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 20:50
Sport x Vilavelhense, pela Série B do Campeonato Capixaba Crédito: PC Esportes
Neste final de semana teve início a Série B do Campeonato Capixaba 2020, que garante aos finalistas o acesso para a primeira divisão do ano que vem.
Dos dois jogos previstos, apenas um foi realizado. Na tarde deste domingo, o Vilavelhense derrotou o Sport, por 2 a 0, no Kleber Andrade.
Os gols do Vila saíram um em cada tempo. No primeiro, Gustavo Barba abriu o placar aos 47 minutos e, no segundo, o lateral-artilheiro Hiuri definiu o jogo aos 15.
Essa foi a única partida da rodada inaugural porque Pinheiros x Capixaba, programada para o sábado, não foi disputada. O time de Vargem Alta teve problemas para registrar os seus jogadores e perdeu o prazo. Com isso, o Verdão do Norte foi declarado vencedor por WO, com um placar de 3 a 0.
Com a vitória na estreia, o Pinheiros divide a liderança da competição com o Vilavelhense, com três pontos. O Espírito Santo SE folgou na primeira rodada.
De acordo com o regulamento, os quatro melhores classificados, ao fim da primeira fase, avançam para as semifinais.

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A Série B do Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada. No sábado, às 15h, o Capixaba SC recebe o Esse no Municipal Almiro Ofranti, em Vargem Alta. Na segunda-feira, dia 9, às 15h, o Vilavelhense enfrenta o Pinheiros, no Kleber Andrade, em Cariacica.

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