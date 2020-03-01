Vilavelhense e Pinheiros estreiam com vitória na Série B Capixaba

Sport x Vilavelhense, pela Série B do Campeonato Capixaba Crédito: PC Esportes

Neste final de semana teve início a Série B do Campeonato Capixaba 2020, que garante aos finalistas o acesso para a primeira divisão do ano que vem.

Dos dois jogos previstos, apenas um foi realizado. Na tarde deste domingo, o Vilavelhense derrotou o Sport, por 2 a 0, no Kleber Andrade.

Os gols do Vila saíram um em cada tempo. No primeiro, Gustavo Barba abriu o placar aos 47 minutos e, no segundo, o lateral-artilheiro Hiuri definiu o jogo aos 15.

Essa foi a única partida da rodada inaugural porque Pinheiros x Capixaba, programada para o sábado, não foi disputada. O time de Vargem Alta teve problemas para registrar os seus jogadores e perdeu o prazo. Com isso, o Verdão do Norte foi declarado vencedor por WO, com um placar de 3 a 0.

Com a vitória na estreia, o Pinheiros divide a liderança da competição com o Vilavelhense, com três pontos. O Espírito Santo SE folgou na primeira rodada.

De acordo com o regulamento, os quatro melhores classificados, ao fim da primeira fase, avançam para as semifinais.