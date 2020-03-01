Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeonato Capixaba

Invicto, Rio Branco VN atropela o Serra e sobe na tabela

Gabriel Fernandes, duas vezes, Rafael Castro, Walber e Marcudinho fizeram os gols da goleada no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 01 de Março de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 20:10
Rio Branco de Venda Nova Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC
Um verdadeiro baile na tarde deste domingo, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Com um grande segundo tempo, o invicto Rio Branco VN não tomou conhecimento do tradicional Serra e goleou por 5 a 1, no jogo da sétima rodada da primeira fase do Campeonato Capixaba 2020.
No primeiro tempo, quando o jogo foi mais equilibrado, o Rio Branco abriu o placar com Gabriel Fernandes. Já na etapa final, o time do técnico Roy começou com tudo e ampliou com Rafael Castro. O Serra esboçou uma reação e diminuiu com o atacante Soares. Mas parou por aí. Com mais três gols de Gabriel Fernandes, Walber e Marcudinho, o Brancão Polenteiro venceu mais uma na competição.
Com a vitória e os resultados de momento, o Rio Branco chega aos 12 pontos ganhos e sobe para o quarto lugar. Já o Serra, com a derrota, estaciona nos oito pontos e cai para a sétima colocação na tabela.

Veja Também

Vitória vence clássico contra o Rio Branco e mantém os 100%

Real Noroeste vence o Linhares e interrompe sequência negativa no Capixaba 2020

Desportiva vence o São Mateus e assume a vice-liderança do Capixaba 2020

Para o Rio Branco de Venda Nova, o Campeonato Capixaba 2020 prossegue na quarta-feira, às 19h30, quando enfrenta o líder Vitória-ES no jogo adiado da sexta rodada da primeira fase. O Serra só volta a campo no próximo sábado, às 15h, quando faz o clássico contra a Desportiva Ferroviária, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados