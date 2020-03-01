Invicto, Rio Branco VN atropela o Serra e sobe na tabela

Rio Branco de Venda Nova Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC

Um verdadeiro baile na tarde deste domingo, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Com um grande segundo tempo, o invicto Rio Branco VN não tomou conhecimento do tradicional Serra e goleou por 5 a 1, no jogo da sétima rodada da primeira fase do Campeonato Capixaba 2020.

No primeiro tempo, quando o jogo foi mais equilibrado, o Rio Branco abriu o placar com Gabriel Fernandes. Já na etapa final, o time do técnico Roy começou com tudo e ampliou com Rafael Castro. O Serra esboçou uma reação e diminuiu com o atacante Soares. Mas parou por aí. Com mais três gols de Gabriel Fernandes, Walber e Marcudinho, o Brancão Polenteiro venceu mais uma na competição.

Com a vitória e os resultados de momento, o Rio Branco chega aos 12 pontos ganhos e sobe para o quarto lugar. Já o Serra, com a derrota, estaciona nos oito pontos e cai para a sétima colocação na tabela.