Desportiva vence o São Mateus e assume a vice-liderança do Capixaba 2020

Debaixo do forte Sol, no Estádio Sernamby, a Desportiva Ferroviária garantiu mais um triunfo no Campeonato Capixaba 2020. Pela sétima rodada da primeira fase, a equipe venceu, por 1 a 0, o São Mateus e agora assume a vice-liderança da competição Estadual.
O único gol da partida saiu na primeira etapa do jogo, com o atacante Cristian, que recebeu cruzamento rasteiro de Marcos Vinícius na área e chutou para o fundo da rede.
O São Mateus, no Capixaba 2020, saiu derrotado pela primeira vez jogando no Estádio Sernamby, na tarde deste sábado. O placar reversor, por 1 a 0, quebra a soberania de três vitórias em casa, contra as equipes do Rio Branco-ES, Linhares e Atlético de Itapemirim.
Com o triunfo, a Desportiva soma treze pontos, cinco atrás do líder Vitória-ES, e se garante na vice-liderança da competição. Já o São Mateus, fica na quarta colocação, com onze pontos somados. Lembrando que ao final da primeira fase, os quatro primeiros garantem a vantagem do empate nas quartas de finais.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da oitava rodada da primeira fase. No sábado, dia 07, às 15h, a Desportiva recebe o Serra, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Na segunda-feira, o São Mateus encara o Estrela do Norte, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, às 20h15.