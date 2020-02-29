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Campeonato Capixaba

Real Noroeste vence o Linhares e interrompe sequência negativa no Capixaba 2020

Com a vitória, o time de Águia Branca vai aos 11 pontos ganhos e sobe para a quarta posição

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 20:47
Estádio José Olímpio da Rocha Crédito: Wagner Chaló
Depois de duas derrotas consecutivas, o Real Noroeste voltou a vencer no Campeonato Capixaba 2020. Na tarde deste sábado, o time de Águia Branca teve que suar para vencer o lanterna Linhares, por 3 a 2, em jogo realizado no José Olímpio da Rocha, mas com mando da equipe linharense.
Igor Santos, Weslei e Aloísio fizeram os gols dos Merengues Capixabas e Carlinhos e Wendy descontaram para a Coruja. Com a vitória, o Real Noroeste foi aos 11 pontos ganhos e subiu para a quarta posição. Já o Linhares segue na sua sina de derrotas e permanece na lanterna e sem pontuar.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no final de semana com os jogos da oitava rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Real Noroeste recebe o Atlético Itapemirim, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. No mesmo dia e horário, o Linhares visita o Vitória-ES, no Salvador Costa.

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