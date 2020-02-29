Real Noroeste vence o Linhares e interrompe sequência negativa no Capixaba 2020

Depois de duas derrotas consecutivas, o Real Noroeste voltou a vencer no Campeonato Capixaba 2020. Na tarde deste sábado, o time de Águia Branca teve que suar para vencer o lanterna Linhares, por 3 a 2, em jogo realizado no José Olímpio da Rocha, mas com mando da equipe linharense.
Igor Santos, Weslei e Aloísio fizeram os gols dos Merengues Capixabas e Carlinhos e Wendy descontaram para a Coruja. Com a vitória, o Real Noroeste foi aos 11 pontos ganhos e subiu para a quarta posição. Já o Linhares segue na sua sina de derrotas e permanece na lanterna e sem pontuar.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no final de semana com os jogos da oitava rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Real Noroeste recebe o Atlético Itapemirim, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. No mesmo dia e horário, o Linhares visita o Vitória-ES, no Salvador Costa.