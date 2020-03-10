Vila Nova lança novos uniformes para a temporada no Convento da Penha

Uniformes do Vila Nova para a temporada 2020 Crédito: Marlyson Tadino/Divulgação

O Vila Nova está de roupa nova para a disputa da Série A-2 do Campeonato Brasileiro 2020. Na tarde desta terça-feira (10), o clube de Vila Velha divulgou os novos modelos que vão vestir as meninas em um ensaio realizado no Convento da Penha. O principal ponto turístico do Espírito Santo serviu de locação para a gravação da participação do time no quadro "Lata Velha", do programa Caldeirão do Huck, da TV Globo.

O novo enxoval do Vila para o Brasileirão traz os tradicionais uniformes 1 e 2 e um terceiro na cor azul. Além disso, o clube apresentou os novos agasalhos e uniformes de viagem. Os modelos, que continuam sendo produzidos pela Icone, trazem os novos patrocinadores.

Uniformes do Vila Nova para a temporada 2020

Campeonato Brasileiro

Integrante do Grupo E ao lado de Atlético-MG, Vasco, Goiás, Botafogo e Real Brasília, o Vila Nova estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (14), às 14h30, quando enfrenta o Galo Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. Ao final das cinco rodadas, classificam-se os primeiros e segundos colocados dos seis grupos, além dos quatro melhores terceiros colocados - em soma, 16 clubes. A partir desta etapa, a competição é disputada em sistema de mata-mata, com mais três fases até a definição do título. Os semifinalistas asseguram o acesso para a Série A-1 do Brasileirão 2021.