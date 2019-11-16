Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carro reformado

Técnico capixaba tem carro reformado por Luciano Huck; veja as fotos

Luciano Tadino, que treina um time de futebol feminino,  se emocionou após cantar Mamma Mia e receber sua van 1997 totalmente reformada. O carro ganhou novos lugares, pneus, adesivos e um reboque personalizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 20:50

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 20:50

O técnico Luciano Tadino teve a van reformada no quadro Lata Velha, do Caldeirão do Huck Crédito: Carlos Alberto
O técnico de futebol Luciano Tadino, 44 anos, teve o sonho realizado, ao ver sua van 1997 ser reformada no quadro Lata Velha, do 'Caldeirão do Huck', neste sábado (16).  Para conseguir  o carro repaginado, ele teve que se apresentar no palco do programa, com o musical Mamma Mia e, quando soube que sua performance tinha sido aprovada, o capixaba chorou de emoção. "Foi uma superação, porque tive que cantar em inglês e não falo a língua. A iniciação musical começou em Vitória com a cantora  Alza Alves, que me treinou. Depois passei 15 dias no Rio de Janeiro treinando. Consegui soltar a voz, estou realmente emocionado". 
A van, chamada carinhosamente de Jurema, faz parte da história do time de futebol feminino Vila Nova. Reformada, ela foi adesivada com as cores do time (vermelho e branco), ganhou dois novos bancos passando a ter 16 lugares, além de um reboque personalizado que levará o material esportivo doado pelo programa. "O carro também ganhou novos pneus e novo motor. Ficou como eu sonhei", contou o capixaba de Afonso Cláudio. O time ganhou, ainda, um patrocínio de seis meses. 

Time de futebol feminino capixaba tem van reformada no Caldeirão do Huck

Paixão pelo futebol
A van é uma paixão na vida do técnico de futebol. Tanto que ele teve que convencer a esposa Marli a adquiri-la. "Eu tinha um Doblo e era nele que levava as meninas para os jogos. Só que o time cresceu, e o carro acabou ficando pequeno, por isso surgiu a necessidade de um carro maior. Convenci a minha esposa a trocarmos pela van, que não era nova", lembrou ele, que é morador de Vale Encantando, em Vila Velha. 
Ele conta que o carro sempre quebrava. E foi numa dessas panes que uma atleta decidiu escrever a carta para o programa. "Estávamos voltando de uma competição  e tivemos que acionar o guincho. Cansada de passar sufoco, a Fernanda disse que iria escrever para o Luciano Huck. Mas jamais imaginava que ele iria aparecer um dia em Vila Velha", diz. 
Mas apareceu. A produção armou um amistoso com o Fluminense no campo do 38º Batalhão do Exército, na Prainha. Durante o jogo o apresentador global chegou de helicóptero surpreendendo a todos. "Foi demais ter participado do programa. Um sonho realizado. O futebol é a minha vida", disse o técnico, que assistiu o programa em casa, acompanhado das atletas e festejando com churrasco. 
O time Vila Nova com a van 1997 antes da reforma Crédito: Marlyson Tadino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados