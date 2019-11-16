Técnico capixaba tem carro reformado por Luciano Huck; veja as fotos

O técnico Luciano Tadino teve a van reformada no quadro Lata Velha, do Caldeirão do Huck Crédito: Carlos Alberto

O técnico de futebol Luciano Tadino, 44 anos, teve o sonho realizado, ao ver sua van 1997 ser reformada no quadro Lata Velha, do 'Caldeirão do Huck', neste sábado (16). Para conseguir o carro repaginado, ele teve que se apresentar no palco do programa, com o musical Mamma Mia e, quando soube que sua performance tinha sido aprovada, o capixaba chorou de emoção. "Foi uma superação, porque tive que cantar em inglês e não falo a língua. A iniciação musical começou em Vitória com a cantora Alza Alves, que me treinou. Depois passei 15 dias no Rio de Janeiro treinando. Consegui soltar a voz, estou realmente emocionado".

A van, chamada carinhosamente de Jurema, faz parte da história do time de futebol feminino Vila Nova. Reformada, ela foi adesivada com as cores do time (vermelho e branco), ganhou dois novos bancos passando a ter 16 lugares, além de um reboque personalizado que levará o material esportivo doado pelo programa. "O carro também ganhou novos pneus e novo motor. Ficou como eu sonhei", contou o capixaba de Afonso Cláudio. O time ganhou, ainda, um patrocínio de seis meses.

Time de futebol feminino capixaba tem van reformada no Caldeirão do Huck

Paixão pelo futebol

A van é uma paixão na vida do técnico de futebol. Tanto que ele teve que convencer a esposa Marli a adquiri-la. "Eu tinha um Doblo e era nele que levava as meninas para os jogos. Só que o time cresceu, e o carro acabou ficando pequeno, por isso surgiu a necessidade de um carro maior. Convenci a minha esposa a trocarmos pela van, que não era nova", lembrou ele, que é morador de Vale Encantando, em Vila Velha.

Ele conta que o carro sempre quebrava. E foi numa dessas panes que uma atleta decidiu escrever a carta para o programa. "Estávamos voltando de uma competição e tivemos que acionar o guincho. Cansada de passar sufoco, a Fernanda disse que iria escrever para o Luciano Huck. Mas jamais imaginava que ele iria aparecer um dia em Vila Velha", diz.

Mas apareceu. A produção armou um amistoso com o Fluminense no campo do 38º Batalhão do Exército, na Prainha. Durante o jogo o apresentador global chegou de helicóptero surpreendendo a todos. "Foi demais ter participado do programa. Um sonho realizado. O futebol é a minha vida", disse o técnico, que assistiu o programa em casa, acompanhado das atletas e festejando com churrasco.