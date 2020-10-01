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Retorno gradativo

Uefa permite até 30% de torcida nos estádios, mas é preciso aprovação local

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, ressaltou a importância do retorno gradativo do público e lembrou que 27 países já permitem torcidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 17:43

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:43

Estádios vazios
O distanciamento social entre os torcedores será obrigatório durante o retorno nas partidas, além do uso de máscaras Crédito: Pixabay
A Uefa divulgou, nesta quinta-feira (1º), que os jogos sob sua organização poderão receber até 30% da capacidade dos estádios, mas vão depender da aprovação das autoridades locais. A entidade pegou como exemplo o teste realizado quarta-feira na final da Supercopa, entre Bayern de Munique e Sevilla.
A determinação começa a valer na rodada do dia 10 da Liga das Nações. O distanciamento social entre os torcedores será obrigatório, além do uso de máscaras. Torcida visitante não será permitido.
"A Supercopa demonstrou que é possível assistir aos jogos de futebol nas circunstâncias certas, colocando a saúde e a segurança em primeiro lugar com medidas atenuantes abrangentes. A partida também demonstrou a aceitação dos torcedores quanto às medidas de precaução sanitária e sua disposição em segui-las e se comportar de acordo", informou a nota.
O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, ressaltou a importância do retorno gradativo do público e lembrou que 27 países já permitem torcidas. "É um primeiro passo sensato que coloca a saúde dos torcedores em primeiro lugar e respeita as leis de cada país. Embora todos nós enfrentemos um inimigo comum na covid, os países têm diferentes abordagens e diferentes desafios. Esta decisão permite muito mais flexibilidade local para lidar com a admissão de torcedores do que anteriormente, respeitando sempre a avaliação das autoridades locais."

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