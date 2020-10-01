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futebol

Semedo diz que poderia ter jogado mais no Barcelona: 'Não cheguei no meu nível'

Lateral acabou de se transferir para o Wolverhampton, mas falou sobre o antigo clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 16:44

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 16:44

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Novo reforço do Wolverhampton, da Inglaterra, o lateral-direito Nelson Semedo disse que poderia ter jogado mais em sua passagem pelo Barcelona. Em entrevista à "DAZN", o português afirmou que não atuou no nível em que gostaria com a camisa blaugrana.- Acho que poderia ter jogado mais, mas no Barça o nível é muito alto e todos os jogadores são muito bons. Não cheguei ao nível que queria. Tive de me adaptar a um jogo totalmente diferente do que estou habituado. É um estilo de jogo bastante complicado, mas só na retal final consegui me adaptar - disse.
Apesar de não ter atuado como gostaria, o ala acredita que o saldo foi positivo enquanto esteve no clube. Ao todo, o jogador conquistou quatro títulos pelo Barcelona.
- Disfrutei muito e fiz bons amigos que vou levar comigo para o resto da vida. O saldo do meu tempo lá é positivo. Ganhei quatro títulos e joguei quase 150 jogos em três anos, algo que é muito difícil no Barcelona.

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