Semedo diz que poderia ter jogado mais no Barcelona: 'Não cheguei no meu nível'

Novo reforço do Wolverhampton, da Inglaterra, o lateral-direito Nelson Semedo disse que poderia ter jogado mais em sua passagem pelo Barcelona. Em entrevista à "DAZN", o português afirmou que não atuou no nível em que gostaria com a camisa blaugrana.- Acho que poderia ter jogado mais, mas no Barça o nível é muito alto e todos os jogadores são muito bons. Não cheguei ao nível que queria. Tive de me adaptar a um jogo totalmente diferente do que estou habituado. É um estilo de jogo bastante complicado, mas só na retal final consegui me adaptar - disse.