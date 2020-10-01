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Com vitória e titularidade, lateral brasileiro da Juventus inicia terceira temporada no futebol italiano

Lucas Rosa iniciou sua terceira temporada na Itália na última segunda-feira. Aos 20 anos, o jovem atua na equipe sub-23 do clube de Turim, que disputa a Série C do país europeu...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 17:06

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:06

Crédito: Divulgação/Juventus
Na Juventus desde 2018, após deixar a base do Palmeiras, Lucas Rosa iniciou sua terceira temporada pelo clube na última segunda-feira. Na lateral esquerda, posição que também atua por ser ambidestro, o lateral-direito de origem foi titular no 2 a 1 diante do Pro Sesto, pela Série C do Campeonato Italiano. Aos 20 anos, o jovem atua na equipe sub-23 da Juve.
– Iniciamos muito bem a nossa temporada aqui na Juventus U23. Meu terceiro ano seguido no clube e com motivação total para que seja uma grande temporada. Vamos em busca dos nossos objetivos e sempre evoluindo. Foi uma boa estreia e estão todos de parabéns – afirmou Lucas por meio de suas redes sociais.
Na temporada passada, o brasileiro conquistou a Copa da Itália da categoria, teve sequência como titular e chegou também a realizar treinamentos com a equipe principal. Por conta da pandemia, ficou alguns meses sem atuar, mas continuou com os treinamentos, mantendo a forma física.
Lucas tem contrato até o fim desta temporada com a Juventus. Mesmo em um elenco sub-23 e com diversos atletas mais experientes, foi um dos jogadores com maior número de partidas no último ano. Ao todo, foram 19 jogos – sendo 11 participações como titular.

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