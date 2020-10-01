Com vitória e titularidade, lateral brasileiro da Juventus inicia terceira temporada no futebol italiano

Crédito: Divulgação/Juventus

Na Juventus desde 2018, após deixar a base do Palmeiras, Lucas Rosa iniciou sua terceira temporada pelo clube na última segunda-feira. Na lateral esquerda, posição que também atua por ser ambidestro, o lateral-direito de origem foi titular no 2 a 1 diante do Pro Sesto, pela Série C do Campeonato Italiano. Aos 20 anos, o jovem atua na equipe sub-23 da Juve.

– Iniciamos muito bem a nossa temporada aqui na Juventus U23. Meu terceiro ano seguido no clube e com motivação total para que seja uma grande temporada. Vamos em busca dos nossos objetivos e sempre evoluindo. Foi uma boa estreia e estão todos de parabéns – afirmou Lucas por meio de suas redes sociais.

Na temporada passada, o brasileiro conquistou a Copa da Itália da categoria, teve sequência como titular e chegou também a realizar treinamentos com a equipe principal. Por conta da pandemia, ficou alguns meses sem atuar, mas continuou com os treinamentos, mantendo a forma física.