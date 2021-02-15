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Liga dos Campeões

Técnico do Barcelona pede proteção de jogadores talentosos como Neymar

Atacante brasileiro sofreu lesão na última semana, e desfalca PSG na Liga dos Campeões em jogo de ida das oitavas de final contra equipe catalã no estádio do Camp Nou
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 fev 2021 às 16:12

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 16:12

PSG
Neymar completou 100 jogos com a camisa do PSG Crédito: Divulgação/PSG
Jogadores talentosos como Neymar precisam de mais proteção dos árbitros para que possam continuar a entusiasmar os torcedores, afirmou o técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, antes do confronto entre seu time e o PSG, na próxima terça-feira (16) pela Liga dos Campeões. O atacante brasileiro ficará de fora deste jogo após sofrer uma lesão na última semana.
Neymar machucou a coxa em uma disputa de bola durante jogo contra o Caen, pela Copa da França, na última semana, e não poderá reencontrar seu antigo clube. Esta é a terceira vez, em quatro temporadas, que ele perde uma partida de oitavas de final da competição desde que se transferiu para Paris em 2017.
“Temos que proteger jogadores como Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo porque eles nos fazem curtir mais o jogo”, disse Koeman em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira antes da partida de ida das oitavas de final no estádio do Camp Nou.
“Os árbitros precisam protegê-lo, embora este seja um esporte de contato. As melhores partidas são aquelas nas quais os melhores jogadores do mundo estão em campo”, afirmou.
O lateral Jordi Alba, do Barcelona, tem opinião diferente do seu comandante, e afirmou que está contente por não ter que enfrentar o ex-colega de equipe, que marcou 105 gols e conquistou 10 títulos em quatro temporadas pela equipe catalã.

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