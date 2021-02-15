Técnico do Barcelona pede proteção de jogadores talentosos como Neymar

Neymar completou 100 jogos com a camisa do PSG Crédito: Divulgação/PSG

Jogadores talentosos como Neymar precisam de mais proteção dos árbitros para que possam continuar a entusiasmar os torcedores, afirmou o técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, antes do confronto entre seu time e o PSG, na próxima terça-feira (16) pela Liga dos Campeões. O atacante brasileiro ficará de fora deste jogo após sofrer uma lesão na última semana.

Neymar machucou a coxa em uma disputa de bola durante jogo contra o Caen, pela Copa da França, na última semana, e não poderá reencontrar seu antigo clube. Esta é a terceira vez, em quatro temporadas, que ele perde uma partida de oitavas de final da competição desde que se transferiu para Paris em 2017.

“Temos que proteger jogadores como Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo porque eles nos fazem curtir mais o jogo”, disse Koeman em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira antes da partida de ida das oitavas de final no estádio do Camp Nou.

“Os árbitros precisam protegê-lo, embora este seja um esporte de contato. As melhores partidas são aquelas nas quais os melhores jogadores do mundo estão em campo”, afirmou.