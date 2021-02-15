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Presidente do PSG é recebido com insultos por torcedores do Barcelona

Fãs da equipe blaugrana foram ao hotel em que o clube francês está hospedado para protestar contra as recentes investidas do PSG em relação a Lionel Messi...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 12:52

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 12:52

Crédito: Fabrice Coffrini / AFP
Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, foi alvo de insultos por parte de torcedores do Barcelona na chegada da delegação francesa ao hotel na Catalunha. O principal motivo foi por conta das recentes investidas e declarações públicas de personagens do clube a respeito da possível contratação de Lionel Messi.O técnico Ronald Koeman e os candidatos à presidência do Barça já mostraram descontentamento por conta de diversas especulações pela saída do argentino. Os integrantes culés acham que há falta de respeito e ética do PSG em sondar um atleta sob contrato pouco antes do confronto entre as equipes.
> Veja a tabela da Champions League
O comandante holandês afirmou em coletiva que as notícias não conseguiram desestabilizar o elenco para o duelo desta terça-feira pela Champions League. Messi deve definir seu futuro após a oficialização do novo nome para a presidência do clube catalão, que será eleito somente no próximo mês de março.

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