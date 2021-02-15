Liverpool e Tottenham disputam a contratação de zagueiro do Aston Villa

Rivais em campo, José Mourinho e Jürgen Klopp também travarão uma batalha fora das quatro linhas. De acordo com o "The Athletic", Liverpool e Tottenham disputam a contratação de Ezri Konsa, zagueiro de 23 anos que vem se destacando no Aston Villa durante a temporada.

As duas equipes estudam a contratação e devem fazer uma proposta no final da atual temporada. O zagueiro deve estar presente na convocação de Southgate para a Eurocopa deste ano.Na atual temporada, Ezri Konsa atuou em 21 partidas pelo Aston Villa e marcou dois gols. Aos 23 anos, o inglês é titular da zaga ao lado de Tyrone Mings.