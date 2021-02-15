Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool e Tottenham disputam a contratação de zagueiro do Aston Villa

Ezri Konsa, de apenas 23 anos, vem se destacando pelo clube inglês e pode estar na próxima Eurocopa pela Inglaterra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 12:53

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 12:53

Crédito: IAN WALTON / POOL / AFP
Rivais em campo, José Mourinho e Jürgen Klopp também travarão uma batalha fora das quatro linhas. De acordo com o "The Athletic", Liverpool e Tottenham disputam a contratação de Ezri Konsa, zagueiro de 23 anos que vem se destacando no Aston Villa durante a temporada.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
As duas equipes estudam a contratação e devem fazer uma proposta no final da atual temporada. O zagueiro deve estar presente na convocação de Southgate para a Eurocopa deste ano.Na atual temporada, Ezri Konsa atuou em 21 partidas pelo Aston Villa e marcou dois gols. Aos 23 anos, o inglês é titular da zaga ao lado de Tyrone Mings.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados