Savinho é o jogador mais novo a atuar em um jogo do Brasileiro pelo Galo

O atacante capixaba Sávio, de apenas 16 anos, se tornou no último sábado (19), o jogador mais novo a participar de um jogo do Brasileirão com a camisa do Atlético-MG. Savinho, como é conhecido, foi relacionado para os últimos cinco jogos do Galo, mas foi só na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético-GO que ele fez sua estreia no profissional.
O jovem atacante, que é natural de Vila Velha, atuou por 14 minutos, porém foi o suficiente para garantir elogios do técnico Jorge Sampaoli, em entrevista coletiva após a partida. "Entrou um garoto, que nunca havia jogado (no time profissional). Tem muito potencial, temos muita expectativa com ele", afirmou o treinador argentino.
Em sua rede social, o capixaba nascido em Vila Velha comemorou sua estreia no profissional do Galo ao afirmar que foi um momento inesquecível.
Savinho acumula convocações para as seleções brasileiras de base e é tratado como joia no Atlético-MG. Ele já tem contrato profissional com multa de R$ 361 milhões.
GRUPO SELETO
Savinho entra em um grupo seleto de jogadores que estrearam muito novos com a camisa do Galo. Entre as feras estão Marcelo Oliveira, que disputou um amistoso com 15 anos e dois meses. Além de ninguém menos que Reinaldo, ídolo do clube, que estreou em 1973 na vitória por 2 a 1 sobre o Valério, quando tinha 16 anos e 17 dias. Reinaldo Rosa (16 anos e 8 meses), Ramon Osni (pouco menos de 17 anos) e o volante Neto (16 anos e 4 meses). Também jogaram muito cedo pelo time mineiro.
Entretanto, nenhum estreou em um Campeonato Brasileiro. Savinho entrou em campo contra o Atlético-GO com exatos 16 anos, 5 meses e 9 dias.