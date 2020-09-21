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"Noite Inesquecível"

Savinho é o jogador mais novo a atuar em um jogo do Brasileiro pelo Galo

Atacante capixaba fez sua estreia pelo Atlético-MG no último sábado (19) e arrancou elogios do técnico Jorge Sampaoli

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 18:21
Savinho estreou pelo Galo na vitória sobre o Atlético-GO
Savinho estreou pelo Galo na vitória sobre o Atlético-GO Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG
O atacante capixaba Sávio, de apenas 16 anos, se tornou no último sábado (19), o jogador mais novo a participar de um jogo do Brasileirão com a camisa do Atlético-MG. Savinho, como é conhecido, foi relacionado para os últimos cinco jogos do Galo, mas foi só na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético-GO que ele fez sua estreia no profissional.
O jovem atacante, que é natural de Vila Velha, atuou por 14 minutos, porém foi o suficiente para garantir elogios do técnico Jorge Sampaoli, em entrevista coletiva após a partida. "Entrou um garoto, que nunca havia jogado (no time profissional). Tem muito potencial, temos muita expectativa com ele", afirmou o treinador argentino.

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Em sua rede social, o capixaba nascido em Vila Velha comemorou sua estreia no profissional do Galo ao afirmar que foi um momento inesquecível.
Savinho acumula convocações para as seleções brasileiras de base e é tratado como joia no Atlético-MG. Ele já tem contrato profissional com multa de R$ 361 milhões.

GRUPO SELETO 

Savinho entra em um grupo seleto de jogadores que estrearam muito novos com a camisa do Galo. Entre as feras estão Marcelo Oliveira, que disputou um amistoso com 15 anos e dois meses. Além de ninguém menos que Reinaldo, ídolo do clube, que estreou em 1973 na vitória por 2 a 1 sobre o Valério, quando tinha 16 anos e 17 dias. Reinaldo Rosa (16 anos e 8 meses), Ramon Osni (pouco menos de 17 anos) e o volante Neto (16 anos e 4 meses). Também jogaram muito cedo pelo time mineiro. 
Entretanto, nenhum estreou em um Campeonato Brasileiro. Savinho entrou em campo contra o Atlético-GO com exatos 16 anos, 5 meses e 9 dias.

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