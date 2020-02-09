São Mateus derrota o Linhares e cola nos líderes do Capixaba 2020

Linhares x São Mateus Crédito: Reprodução/FES

Derrotado na estreia, o São Mateus a cada rodada vai se encontrando no Campeonato Capixaba 2020. Neste sábado, novamente jogando no Sernamby, mas com o mando do Linhares, O Pitbull superou o rival no Clássico do Norte, por 1 a 0, pela terceira rodada da competição.

O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, o lateral Maxwell levantou uma bola da esquerda e o meia Gabriel Silva cabeceou livre para garantir o triunfo do Sama.

Com a vitória, o São Mateus foi aos seis pontos ganhos e se igualou aos líderes Vitória-ES, Rio Branco VN e Rio Branco-ES. Já o Linhares, segue a sua sina de derrotas a segue na lanterna sem nenhum ponto.