São Mateus derrota o Linhares e cola nos líderes do Capixaba 2020

Derrotado na estreia, o São Mateus a cada rodada vai se encontrando no Campeonato Capixaba 2020. Neste sábado, novamente jogando no Sernamby, mas com o mando do Linhares, O Pitbull superou o rival no Clássico do Norte, por 1 a 0, pela terceira rodada da competição.
O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, o lateral Maxwell levantou uma bola da esquerda e o meia Gabriel Silva cabeceou livre para garantir o triunfo do Sama.
Com a vitória, o São Mateus foi aos seis pontos ganhos e se igualou aos líderes Vitória-ES, Rio Branco VN e Rio Branco-ES. Já o Linhares, segue a sua sina de derrotas a segue na lanterna sem nenhum ponto.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue na próxima quarta-feira com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Às 20h15, o São Mateus recebe o Atlético Itapemirim, no Sernamby. No mesmo dia e horário, o Linhares enfrenta o Serra, no Robertão.