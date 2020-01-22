O atacante capixaba Lincoln fez o gol da vitória sobre o Botafogo, no Nilton Santos Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Your browser does not support the audio element. Real Madrid acerta preferência de compra do capixaba Lincoln, do Flamengo

Na base do Flamengo e em alguns jogos do time principal, os atacantes Vinicius Junior e o capixaba Lincoln brilharam com a camisa rubro-negra. Ambos integrantes da geração 2000, Vinicius Junior brilhou na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017 e, antes mesmo de se profissionalizar, acabou vendido para o Real Madrid, da Espanha, por 45 milhões de euros, na época R$ 164 milhões.

A parceria dos dois pode vir a ser refeita em um futuro não tão distante e com a camisa merengue. Isso porque, ao acertar a compra de outra joia oriunda do Rubro-Negro, Reinier, o clube espanhol também garantiu a preferência pelo jogador capixaba, nascido e criado em Feu Rosa, na Serra . É o que garante o jornal Mundo Desportivo, especializado na cobertura do Real Madrid.

Com essa prioridade, o Flamengo fica obrigado a informar ao time espanhol sobre qualquer oferta que receba por Lincoln. O periódico espanhol destaca ainda que essa estratégia em apostar em jovens atletas brasileiros parte do presidente do clube, Florentino Perez, foi intensificada desde que o Real Madrid perdeu a disputa por Neymar ainda em 2013. Desde então o mandatário dos galáticos não quer correr o risco de ver um novo talento acertado com o arquirrival.