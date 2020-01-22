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Real Madrid acerta preferência de compra do capixaba Lincoln, do Flamengo

Jornal espanhol Mundo Desportivo, especializado na cobertura do clube merengue, trouxe a informação na edição desta quarta-feira (22). Acordo foi acertado na negociação de Reinier entre os times. Multa de Lincoln é de R$ 200 milhões

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:19
O atacante capixaba Lincoln fez o gol da vitória sobre o Botafogo, no Nilton Santos Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Real Madrid acerta preferência de compra do capixaba Lincoln, do Flamengo
Na base do Flamengo e em alguns jogos do time principal, os atacantes Vinicius Junior e o capixaba Lincoln brilharam com a camisa rubro-negra. Ambos integrantes da geração 2000, Vinicius Junior brilhou na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017 e, antes mesmo de se profissionalizar, acabou vendido para o Real Madrid, da Espanha, por 45 milhões de euros, na época R$ 164 milhões.

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A parceria dos dois pode vir a ser refeita em um futuro não tão distante e com a camisa merengue. Isso porque, ao acertar a compra de outra joia oriunda do Rubro-Negro, Reinier, o clube espanhol também garantiu a preferência pelo jogador capixaba, nascido e criado em Feu Rosa, na Serra. É o que garante o jornal Mundo Desportivo, especializado na cobertura do Real Madrid.
Com essa prioridade, o Flamengo fica obrigado a informar ao time espanhol sobre qualquer oferta que receba por Lincoln. O periódico espanhol destaca ainda que essa estratégia em apostar em jovens atletas brasileiros parte do presidente do clube, Florentino Perez, foi intensificada desde que o Real Madrid perdeu a disputa por Neymar ainda em 2013. Desde então o mandatário dos galáticos não quer correr o risco de ver um novo talento acertado com o arquirrival.
Em março de 2018, o Flamengo estendeu o contrato do capixaba, até 2023 e a multa para contratual foi estipulada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 200 milhões de reais.

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