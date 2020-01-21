Conmebol define datas para finais da Recopa entre Flamengo e Del Valle

O Flamengo disputará a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Del Valle por ter vencido a Libertadores Crédito: ERNERSTO ARIAS/AP

As datas dos jogos da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente Del Valle, estão definidas. Os atuais campeões da Libertadores e da Sul-Americana se enfrentarão nos dias 19 e 26 de fevereiro em busca do inédito título para os clubes. A partida de ida será em Quito, a volta no Rio de Janeiro.

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Ainda não há informações sobre ingressos para a partida no Maracanã.

A Recopa Sul-Americana será uma das taças que o Flamengo terá a chance de levantar em 2020. Logo antes das finais contra o Del Valle, do Equador, o time de Jorge Jesus enfrentará o Athletico, atual campeão da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil - que terá sua primeira edição disputada em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no dia 16 de fevereiro, às 11h -, e esta decisão será a primeiro partida da equipe principal do Rubro-Negro na temporada de 2020.