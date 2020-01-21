Conmebol define datas para finais da Recopa entre Flamengo e Del Valle

As datas dos jogos da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente Del Valle, estão definidas. Os atuais campeões da Libertadores e da Sul-Americana se enfrentarão nos dias 19 e 26 de fevereiro em busca do inédito título para os clubes. A partida de ida será em Quito, a volta no Rio de Janeiro.
Ainda não há informações sobre ingressos para a partida no Maracanã.
A Recopa Sul-Americana será uma das taças que o Flamengo terá a chance de levantar em 2020. Logo antes das finais contra o Del Valle, do Equador, o time de Jorge Jesus enfrentará o Athletico, atual campeão da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil - que terá sua primeira edição disputada em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no dia 16 de fevereiro, às 11h -, e esta decisão será a primeiro partida da equipe principal do Rubro-Negro na temporada de 2020.
A preocupação da diretoria e comissão técnica de Jorge Jesus com o calendário em 2020 se justifica pois, logo após as disputas da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o Flamengo inicia sua participação na Libertadores. Os primeiros jogos pelo Grupos A estão agendados para 4 de março - contra o Junior Barranquilla -, 11 de março - contra adversário que virá das fases preliminares -, e no dia 19 de março, contra o ndependiente Del Valle.