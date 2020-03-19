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Coronavírus na Itália

Pai do zagueiro capixaba Lyanco diz que não consegue visitar o filho há 12 dias

Empresário Marcelo Vojnovi? mora com a esposa Carla a 15 minutos da casa do defensor, mas está impedido de sair de casa por conta das restrições em Turim

Publicado em 19 de Março de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 19:38
Carla e Marcelo, pais do zagueiro capixaba Lyanco, do Torino Crédito: Reprodução/Instagram
Zagueiro do Torino e da Seleção Brasileira Olímpica, o capixaba Lyanco está no epicentro da epidemia do Covid-19 na Itália. O novo coronavírus já matou mais de 3 mil pessoas no país europeu e a família do jogador está vivenciando todo esse clima de terror de perto.
O pai de Lyanco, o empresário Marcelo Vojnovi?, mora há três em Turim e relata que nunca viu algo parecido. O capixaba conta que reside a 15 minutos da casa de Lyanco, mas há 12 dias não consegue visitar o filho por conta da decisão do Governo da Itália de impedir das pessoas circularem nas ruas.

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Em um vídeo publicado em uma das suas redes sociais (assista abaixo na íntegra), Marcelo conta como está sendo a sua rotina em Turim e faz uma crítica aos comediantes brasileiros que fazem sátiras em relação à epidemia do novo coronavírus.
"Levem a sério essa situação. Aqui estamos vivendo um momento que consideramos uma guerra, onde a gente não enxerga o nosso inimigo. Estamos vendo alguns comediantes do Brasil usando essa situação para fazer piadas e hoje temos mais de 3 mil mortos aqui na Itália".
Na publicação, o pai de Lyanco também pede para que o povo capixaba se cuide. "Todo o cuidado é importante. Não tenha vergonha de sair com máscara e luvas, a higienização das mãos é algo importantíssimo".

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