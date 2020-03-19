Pai do zagueiro capixaba Lyanco diz que não consegue visitar o filho há 12 dias

Carla e Marcelo, pais do zagueiro capixaba Lyanco, do Torino Crédito: Reprodução/Instagram

Zagueiro do Torino e da Seleção Brasileira Olímpica, o capixaba Lyanco está no epicentro da epidemia do Covid-19 na Itália. O novo coronavírus já matou mais de 3 mil pessoas no país europeu e a família do jogador está vivenciando todo esse clima de terror de perto.

O pai de Lyanco, o empresário Marcelo Vojnovi?, mora há três em Turim e relata que nunca viu algo parecido. O capixaba conta que reside a 15 minutos da casa de Lyanco, mas há 12 dias não consegue visitar o filho por conta da decisão do Governo da Itália de impedir das pessoas circularem nas ruas.

Em um vídeo publicado em uma das suas redes sociais (assista abaixo na íntegra), Marcelo conta como está sendo a sua rotina em Turim e faz uma crítica aos comediantes brasileiros que fazem sátiras em relação à epidemia do novo coronavírus.

"Levem a sério essa situação. Aqui estamos vivendo um momento que consideramos uma guerra, onde a gente não enxerga o nosso inimigo. Estamos vendo alguns comediantes do Brasil usando essa situação para fazer piadas e hoje temos mais de 3 mil mortos aqui na Itália".