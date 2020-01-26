Neymar homenageia Kobe Bryant ao marcar pelo PSG

Fã declarado de basquete, Neymar homenageou Kobe Bryant na comemoração de um dos gols anotados no jogo entre PSG e Lille, neste domingo, pelo Campeonato Francês. A lenda do Los Angeles Lakers morreu após sofrer um acidente de helicóptero durante a tarde, nos Estados Unidos.
Neymar fez um dois e um quatro com as mãos após balançar as redes pela segunda vez na partida válida pela 21ª rodada da competição nacional. O brasileiro fez referência ao 24, número usado por Kobe Bryant durante boa parte da carreira e aposentado pelos Lakers em 2017.
Curiosamente, Neymar assistiu a um jogo da NBA na noite da última sexta-feira. Isso porque Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets se enfrentaram em Paris, capital da França.