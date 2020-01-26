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Luto no esporte

Neymar homenageia Kobe Bryant ao marcar pelo PSG

Craque brasileiro fez os dois gols da vitória do Paris e fez nas mãos o número 24, imortalizado pelo astro da NBA no Los Angeles Lakers

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 20:17
Neymar fez o número 24 nas mãos ao marcar e homenageou Kobe Bryant Crédito: Reprodução/DAZN
Fã declarado de basquete, Neymar homenageou Kobe Bryant na comemoração de um dos gols anotados no jogo entre PSG e Lille, neste domingo, pelo Campeonato Francês. A lenda do Los Angeles Lakers morreu após sofrer um acidente de helicóptero durante a tarde, nos Estados Unidos.

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Filha de 13 anos de Kobe Bryant também estava no helicóptero que caiu nos EUA

Neymar fez um dois e um quatro com as mãos após balançar as redes pela segunda vez na partida válida pela 21ª rodada da competição nacional. O brasileiro fez referência ao 24, número usado por Kobe Bryant durante boa parte da carreira e aposentado pelos Lakers em 2017.
Curiosamente, Neymar assistiu a um jogo da NBA na noite da última sexta-feira. Isso porque Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets se enfrentaram em Paris, capital da França.

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