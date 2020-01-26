Astro da NBA, Kobe Bryant morre em queda de helicóptero nos Estados Unidos

Kobe Bryant morreu neste domingo (26) após o helicóptero em que estava cair nos EUA Crédito: Divulgação

Um dos maiores nomes da história do basquete mundial, o astro da NBA e que virou lenda na franquia do Los Angeles Lakes, Kobe Bryant morreu neste domingo (26) aos 41 anos de idade ao não sobreviver à queda do próprio helicóptero na cidade de Calabas, na Califórnia.. A informação é do portal TMZ, dos Estados Unidos.

Kobe estava viajando com pelo menos mais três pessoas em seu helicóptero particular quando caiu e pegou fogo após colidir contra o solo. O pessoal da emergência chegou ao local, mas ninguém a bordo sobreviveu.

Kobe usou o famoso helicóptero para viajar por anos - desde quando ele jogou no Lakers. O astro deixa sua esposa Vanessa e suas quatro filhas - Gianna, Natalia e Bianca, e seu recém-nascido Capri.

Kobe foi visto recentemente em jogos da NBA com sua filha Gianna - uma jogadora de basquete em ascensão. Sua filha mais nova, Capri, nasceu em junho de 2019.