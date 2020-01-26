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Luto no Esporte

Filha de 13 anos de Kobe Bryant também estava no helicóptero que caiu nos EUA

Gianna Maria Onore, conhecida como Gigi, seguia os passos do pai no basquete e já despontava como um talento na modalidade

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 19:06
Gianna Bryant, filha de Kobe também estava no helicóptero e morreu Crédito: Ethan Miller
Uma das filhas de Kobe Bryant, Gianna Maria Onore, conhecida como Gigi, também foi vítima do acidente de helicóptero que matou o pai. Ela tinha apenas 13 anos.
De acordo com o TMZ Sports, que deu a notícia em primeira mão, os dois, além de outros tripulantes da aeronave, estavam a caminho da Mamba Academy para um treino de basquete. A garota era um talento promissor nas quadras e seguia os passos do pai famoso.
Kobe Bean Bryant foi um dos maiores esportistas de todos os tempos. Draftado pelo Los Angeles Lakers em 1996, o ala jogou a vida inteira no time da Califórnia. Ao longo da carreira, conquistou cinco títulos da NBA (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) e duas medalhas de ouro olímpicas (2008 e 2012). Além disso, foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada regular da NBA em 2008 e das finais da liga em 2009 e 2010.

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