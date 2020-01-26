Filha de 13 anos de Kobe Bryant também estava no helicóptero que caiu nos EUA

De acordo com o TMZ Sports, que deu a notícia em primeira mão, os dois, além de outros tripulantes da aeronave, estavam a caminho da Mamba Academy para um treino de basquete. A garota era um talento promissor nas quadras e seguia os passos do pai famoso.

Kobe Bean Bryant foi um dos maiores esportistas de todos os tempos. Draftado pelo Los Angeles Lakers em 1996, o ala jogou a vida inteira no time da Califórnia. Ao longo da carreira, conquistou cinco títulos da NBA (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) e duas medalhas de ouro olímpicas (2008 e 2012). Além disso, foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada regular da NBA em 2008 e das finais da liga em 2009 e 2010.