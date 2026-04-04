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Polêmica

Luciana Gimenez é chamada de 'fútil' e 'vazia' e rebate ofensas; entenda

Artista afirma que é uma ótima mãe e profissional: 'Não sou o que acham que eu sou'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 16:09

Chamada de 'fútil' e 'vazia', Luciana Gimenez rebate ofensas
Chamada de 'fútil' e 'vazia', Luciana Gimenez rebate ofensas Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A apresentadora Luciana Gimenez, 56, usou as redes sociais para rebater críticas em torno de sua vida pessoal. Segundo ela, há mais de duas décadas, tem de lidar com ofensas de que é uma pessoa "fútil", "vazia" e que só chegou onde está devido ao sucesso de algum homem.
Após publicar alguns vídeos fazendo coisas pela primeira vez, percebeu que houve uma onda de xingamentos e ofensas. Alguns internautas chegaram a afirmar que ela "precisa de um homem rico".
"São 25 anos que eu recebo críticas, muitas delas direcionadas para a questão de homem. Parece que sempre tem um fantasma de um homem do seu lado", começou. Luciana foi casada com o então dono da Rede TV, Marcelo de Carvalho, com quem gerou um filho de 15 anos. Antes disso, teve um breve relacionamento com o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, com quem teve um filho de 26 anos.
"Eu não casei sozinha. Fiquei 16 anos casada com uma pessoa que quis estar ali. Ninguém força ninguém a ter filho. Se eu não sei fazer um bolo, eu sou fútil. Se meu parceiro tem sucesso, eu sou interesseira", disse.
Conforme relato, o mais importante é saber de suas qualidades. "Sou uma ótima mãe, uma grande profissional, empresária. Não saber fazer algo não define quem eu sou", afirmou.
Na legenda da publicação, reforçou que ninguém é levado a um relacionamento à força e que se trata de uma escolha mútua, baseada em amor e construção. "Mas no tribunal das redes, a mulher nunca tem mérito, só interesse. Sou fruto do meu trabalho e continuarei aprendendo o que eu quiser e na hora que eu quiser."

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