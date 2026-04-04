Luciana Gimenez é chamada de 'fútil' e 'vazia' e rebate ofensas; entenda

Chamada de 'fútil' e 'vazia', Luciana Gimenez rebate ofensas Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

A apresentadora Luciana Gimenez, 56, usou as redes sociais para rebater críticas em torno de sua vida pessoal. Segundo ela, há mais de duas décadas, tem de lidar com ofensas de que é uma pessoa "fútil", "vazia" e que só chegou onde está devido ao sucesso de algum homem.

Após publicar alguns vídeos fazendo coisas pela primeira vez, percebeu que houve uma onda de xingamentos e ofensas. Alguns internautas chegaram a afirmar que ela "precisa de um homem rico".

"São 25 anos que eu recebo críticas, muitas delas direcionadas para a questão de homem. Parece que sempre tem um fantasma de um homem do seu lado", começou. Luciana foi casada com o então dono da Rede TV, Marcelo de Carvalho, com quem gerou um filho de 15 anos. Antes disso, teve um breve relacionamento com o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, com quem teve um filho de 26 anos.

"Eu não casei sozinha. Fiquei 16 anos casada com uma pessoa que quis estar ali. Ninguém força ninguém a ter filho. Se eu não sei fazer um bolo, eu sou fútil. Se meu parceiro tem sucesso, eu sou interesseira", disse.

Conforme relato, o mais importante é saber de suas qualidades. "Sou uma ótima mãe, uma grande profissional, empresária. Não saber fazer algo não define quem eu sou", afirmou.