Corrida e romaria da Festa da Penha alteram trânsito neste domingo (5)

Errata Diferentemente do publicado anteriormente, a Corrida da Penha tem largada programada para às 6h30.

A realização da Corrida da Penha e da Romaria dos Cavaleiros vai alterar o trânsito em Vila Velha neste domingo (5), com interdições temporárias em vias importantes da cidade. Os eventos marcam o início da programação da Festa da Penha, que segue até o dia 13 de abril e reúne milhares de fiéis em celebrações religiosas e manifestações culturais.



Corrida da Penha

A Corrida da Penha terá largada às 7h30, na Praça dos Ciclistas, em Itaparica Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A Corrida da Penha terá largada às 6h30, na Praça dos Ciclistas, em Itaparica. O percurso inclui a Avenida Estudante José Júlio de Souza, Avenida Gil Veloso, Rua Castelo Branco e Rua Antônio Ataíde, com chegada na Prainha. Segundo a organização, as vias serão interditadas de forma temporária e liberadas gradualmente após a passagem dos corredores.

Romaria dos Cavaleiros

A largada da Romaria dos Cavaleiros está prevista para começar às 18h no viaduto Alfredo Copolillo Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Já a Romaria dos Cavaleiros está prevista para começar às 18h. A saída será no viaduto Alfredo Copolillo, entre a Avenida Carlos Lindenberg (ES-010) e a Rodovia Darly Santos. O trajeto segue pela Avenida Carlos Lindenberg, Avenida Jerônimo Monteiro, Avenida Champagnat e Rua Antônio Ataíde até a entrada do Convento da Penha.