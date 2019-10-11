'Muitos desses garotos que jogarão no Kleber Andrade serão craques', diz André Cruz

O ex-zagueiro André Cruz esteve no Kleber Andrade e aprovou o estádio Crédito: Murilo Cuzzuol

Representar o país em uma Copa do Mundo é o ápice na carreira de um jogador de futebol. Quem sabe descrever bem essa situação é o ex-zagueiro André Cruz, que teve a oportunidade de disputar tanto o primeiro Mundial Sub-17 realizado pela Fifa, como também a Copa do Mundo da França, onde o Brasil foi derrotado pelos donos da casa na final por 3 a 0. De passagem por Vitória, o ex-defensor de Milan e Napoli na Itália, além do Sporting, em Portugal, relembrou sua participação em eventos desse porte.

"A carreira de um jogador é feita por grandes momentos e o maior deles é poder vestir a camisa amarelinha em uma Copa. Felizmente tive essa oportunidade por duas vezes. A primeira ainda em 1985, no primeiro Sub-17. Ali fomos a semifinal contra a Alemanha e até fiz um gol, porém acabamos eliminados. Já profissional, disputei a Copa da França, onde chegamos até a final", recordou-se o ex-jogador, que no Brasil atuou por Flamengo,Internacional e Ponte Preta.

Atuando como "Fifa Legend", uma espécie de consultor para o Mundial Sub-17, André Cruz destacou que esse tipo de evento é fundamental na projeção de novos jogadores que muito em breve estarão nos holofotes. Ele esteve no Kleber Andrade nesta quinta-feira (10) acompanhando a visita do Comitê Local Organizador.

"Hoje com a divulgação existente muito desses atletas já são conhecidos, mas a maioria deles ainda busca por espaço. Então quando se tem uma oportunidade como essa, de disputar um Mundial que será transmitido para todo mundo, é a chance de aparecer e mostrar qualidade. Muitos desses garotos que jogarão no Kleber Andrade serão os craques de várias equipes ao redor do mundo", destacou.

Por falar em Kleber Andrade, o estádio capixaba que passa pelos últimos ajustes para o Mundial, encantou o ex-xerifão. "Já o conhecia por jogos transmitidos pela televisão, mas a imagem era muito fechada. In loco deu para ver que é muito bonito e tem uma arquitetura que lembra uma nave espacial (risos). A arquibancada também é diferente, chama a atenção. Fora o gramado, certamente estará um tapete na competição", finalizou.