Placar eletrônico de R$ 868 mil é instalado no Kleber Andrade

Placar eletrônico do Kleber Andrade foi instalado e testado Crédito: Governo do Estado/Divulgação

As reformas pontuais e os ajustes finos no Kleber Andrade seguem acelerados. Na tarde desta quarta-feira (09), o placar eletrônico, uma das principais reivindicações do torcedor capixaba, foi instalado e testado na praça esportiva. O próprio governador Renato Casagrande (PSB) fez questão de divulgar o acontecimento em suas redes sociais.

"Agora as partidas no Kleber Andrade vão ganhar mais emoção. Acabamos de concluir os testes para a instalação do novo placar eletrônico do estádio de todos os capixabas, que já está funcionando. Ele é capaz de reproduzir imagens, vídeos e textos, garantindo mais qualidade para os torcedores no principal palco do nosso futebol. Ótimo dia, amigos!", declarou o governador.

O custo total do placar eletrônico, que possui 43m², foi de R$ 868 mil e faz parte do pacote reservado às reformas pontuais da principal praça esportiva do Espírito Santo.

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