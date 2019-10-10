Vistoria da Fifa aprova as intervenções no Kleber Andrade para o Mundial

Membros do Comitê Organizador estiveram no estádio na manhã desta quinta-feira (10) e avaliaram o gramado, o novo placar eletrônico entre outros equipamentos do estádio Crédito: Murilo Cuzzuol

O comitê organizador do Mundial Sub-17 da Fifa gostou do que viu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, que receberá 16 jogos da competição, que começa no dia 26 deste mês. Em visita técnica realizada na manhã desta quinta-feira (10), o gerente geral de competição do comitê organizador local da Copa do Mundo Sub-17, Thiago Jannuzzi, aprovou as intervenções realizadas no estádio e acredita que tudo estará em perfeitas condições até a hora da bola rolar.

"Essa visita é para ver de perto o que está sendo feito, mas temos uma equipe aqui que nos atualiza constantemente. O gramado terá um padrão alto e vamos ver como está por exemplo o telão, que foi instalado recentemente", disse.

Para o diretor de operações do comitê organizador, Ricardo Trade, o Kleber Andrade deixou ótima impressão há poucos dias da abertura da competição.

"Temos uma ótima relação com o governo local, com a Federação de Futebol e tínhamos a garantia de que o estádio tinha boas condições para abrigar o evento. O que foi feito é um trabalho em conjunto entre a Fifa e os órgão locais para agilizar as melhorias necessárias e tudo está dentro do planejado. As delegações terão estruturas de primeira linha tanto aqui como também nas instalações", destacou.

Membros do Comitê organizador do Mundial e também o secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu (ao centro), apresentam o ingresso simbólico do Mundial Sub-17 Crédito: Murilo Cuzzuol