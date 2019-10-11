Secretário garante alta qualidade do placar eletrônico do Kleber Andrade

Placar eletrônico do Kleber Andrade foi instalado e testado Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Uma das maiores críticas existentes em relação ao Kleber Andrade era a ausência de um placar eletrônico. Esta pendência foi resolvida com a instalação do mesmo na quarta-feira (09), quando ocorreu o primeiro teste do equipamento. Assim que as primeiras imagens foram divulgadas, quase que instantaneamente surgiram dúvidas por parte de frequentadores do estádio em relação ao tamanho e qualidade do equipamento.

Na quinta-feira (10), novos testes foram realizados, atestando a eficiência do telão. Presente na solenidade, o secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, garantiu que de qualquer ponto da arquibancada o torcedor conseguirá ver as imagens em alta resolução.

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