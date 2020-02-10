Meia capixaba Bombom é diagnosticado com câncer

Bombom foi diagnosticado com câncer no estômago Crédito: São Mateus/Divulgação

Bicampeão capixaba pelo São Mateus, campeão da Supercopa dos Campeões Capixabas pelo Aracruz, integrante da seleção do Capixabão de 2013 e com vários golaços marcados na carreira, o meia Dorielson Meirelles, o popular Bombom, está participando atualmente da disputa mais importante de sua vida.

O atleta de 31 anos foi diagnosticado com um tipo de câncer no sangue na última semana e já se encontra em São Paulo para iniciar o tratamento oncológico. Após exames de imagem, foi encontrado um tumor maligno no jogador, que aguarda novos exames para saber os próximos passos da intervenção terapêutica, que pode ser quimioterapia, radioterapia ou até mesmo um procedimento cirúrgico.

Confiante em conquistar mais uma vitória, Bombom está internado no Hospital Heliópolis, na capital paulista, e revela os sintomas que o motivaram a buscar tratamento médico, e a posterior descoberta da doença. "Eu estava com muitas dores no estômago, não comia direito e vomitava. Tive uma perda de peso grande, perdi 15 kg em dois meses. Além disso, eu tinha um cansaço diário sem fazer esforço".

Em 2019, Bombom disputou a Copa Espírito Santo pelo Pinheiros, onde fez seis jogos e marcou um gol. O atleta não sentiu nada enquanto esteve em campo, porém em dezembro começou a sentir as primeiras dores. Para se tratar em São Paulo, Bombom, que não tem plano de saúde, conta com a ajuda de amigos para custear os exames e procedimentos que não tiverem a cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Foi muito rápido. Eu jogava e não sentia nada, mas em dezembro eu senti algumas dores, que eram suportáveis. Tomava remédios pra dor no estômago e ficava de boa. Aí em janeiro comecei a sentir dores muito fortes, não estava conseguindo nem dormir e fui no médico. Contei com a ajuda da Dra. Priscilla Neves, que foi a pessoa chave para conseguir uma vaga aqui no Hospital Heliópolis."

Amigos ajudam

Imbuídos em ajudar, jogadores e amigos estão promovendo ações beneficentes para arrecadar dinheiro para o tratamento de Bombom. Um jogo vai acontecer no próximo sábado, dia 15, no Campinho do Cacique. No mesmo dia também será organizado um baile beneficente.