Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão: veja onde assistir aos jogos

Este meio de semana vai ser agitado para os principais clubes do futebol brasileiro. Teremos times em ação na Libertadores, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- Jogos desta terça-feira (24)
- Athletico-PR x River Plate (Libertadores)
Horário: 19h15
Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
- Bahia x Unión Santa Fe (Sul-Americana)
Horário: 19h15
Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
- LDU x Santos (Libertadores)
Horário: 19h15
Onde assistir: Fox Sports
- Racing x Flamengo (Libertadores)
Horário: 21h30
Onde assistir: SBT e Fox Sports
- Jogos de quarta-feira (25)
- Delfín x Palmeiras (Libertadores)
Horário: 19h15
Onde assistir: Fox Sports
- Ceará x São Paulo (Brasileirão)
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Atlético-MG x Botafogo (Brasileirão)
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- Coritiba x Corinthians (Brasileirão)
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Internacional x Boca Juniors (Libertadores)
Horário: 21h30
Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
- Jogos de quinta-feira (26)
- Fortaleza x Goiás (Brasileirão)
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere
- Guarani-PAR x Grêmio (Libertadores)
Horário: 21h30
Onde assistir: Facebook Watch
- Defensa y Justicia x Vasco (Sul-Americana)
Horário: 21h30
Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)