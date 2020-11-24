Futebol

Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão: veja onde assistir aos jogos

O meio da semana vai ser agitado. Flamengo entra em campo nesta terça-feira (24) pela Liberta, Botafogo joga na quarta (25) pelo Brasileiro, e Vasco duela na Sula na quinta-feira (25)
Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 06:02

O atacante capixaba Lincoln marcou na vitória do Flamengo sobre o Júnior Barranquilla, último jogo do time rubro-negro na Liberatdores, em outubro Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Este meio de semana vai ser agitado para os principais clubes do futebol brasileiro. Teremos times em ação na Libertadores, na Sul-Americana e  no Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • Jogos desta terça-feira (24)   
     
  • Athletico-PR x River Plate  (Libertadores)
    Horário:     19h15 
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)
      
  • Bahia x Unión Santa Fe  (Sul-Americana)
    Horário: 19h15
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view) 

  • LDU x Santos (Libertadores) 
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Fox Sports
        
  • Racing x Flamengo (Libertadores)
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: SBT e Fox Sports
       
  • Jogos de quarta-feira (25)

  • Delfín x Palmeiras (Libertadores)
    Horário:     19h15 
    Onde assistir: Fox Sports 

  • Ceará x São Paulo (Brasileirão) 
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Atlético-MG x Botafogo (Brasileirão)
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere 

  • Coritiba x Corinthians (Brasileirão)
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere 

  • Internacional x Boca Juniors (Libertadores) 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view) 

  • Jogos de quinta-feira (26) 

  • Fortaleza x Goiás (Brasileirão) 
    Horário:     20h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Guarani-PAR x Grêmio (Libertadores)
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Facebook Watch 

  • Defensa y Justicia x Vasco (Sul-Americana) 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Conmebol TV (pay-per-view)

