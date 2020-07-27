Flamengo faz 'tour' na Europa para definir substituto de Jorge Jesus

Braz e Spindel, que colecionam boas empreitadas na Europa, buscam novo técnico Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Ainda que sem jogos oficiais, a semana será importante para a definição do futuro do Flamengo. Na Europa há alguns dias, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel têm se reunido com técnicos em busca de um substituto para Jorge Jesus. Se o nome ainda é incerto, a escolha por um comandante estrangeiro é o foco dos dirigentes.

Campeão nacional e da Libertadores pelo clube, o treinador português deixou o comando do time em 17 de julho, para retornar ao Benfica. Desde então, a diretoria trata de negociar a contratação de um treinador, conversando com "candidatos" ao cargo sobre planos profissionais e ideias de jogo, não apenas discutindo os termos de um eventual contrato. E espera solucionar o impasse em breve, pois o Flamengo estreará no Campeonato Brasileiro em 9 de agosto, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro.

No último sábado, os dirigentes se encontraram com o espanhol Doménec Torrent, que foi auxiliar de Pep Guardiola por cerca de dez anos e está sem clube, após uma passagem recente pelo New York City FC. A reunião do treinador com os dirigentes em Madri foi, inclusive, registrada nas redes sociais.

Na última semana, Torrent recebeu elogios de Rafinha, que trabalhou com o hoje técnico no Bayern de Munique. "É um cara que dispensa comentários, eu conheço bem e posso falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei. Não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito. E agora ele está de treinador, mas aí não tivemos mais contato. Mas o tempo que trabalhamos juntos dispensa comentários", afirmou, em entrevista à ESPN Brasil.

Outros nomes despontam na lista de interessados do Flamengo. Entre eles está um compatriota de Jesus, Carlos Carvalhal. O treinador conduziu o Rio Ave à classificação para a Liga Europa ao terminar recentemente o Campeonato Português na quinta colocação.

Só que o interesse de outros clubes europeus pode dificultar um acordo, com a própria direção do Rio Ave tendo reconhecido que o treinador está de saída do clube. "Tenho diversas propostas, da Inglaterra, de diversos países. Querem que eu leve os conceitos implementados no Rio Ave aos seus respectivos clubes", afirmou Carvalhal à imprensa portuguesa.

Spindel e Braz, porém, parecem bem abertos a conversas na passagem pela Europa. A decisão pela viagem teve o intuito de facilitar o contato com treinadores, acelerando o processo de conversas e negociações. O ex-zagueiro Fernando Hierro, que dirigiu a Espanha na Copa do Mundo da Rússia, teria sido oferecido ao clube e se reunido com os dirigentes na Europa.

Há nomes interessantes, mas difíceis de serem contratados pelo Flamengo, como os portugueses Leonardo Jardim e Marco Silva, que estão dispostos a dar sequência às suas carreiras em times do futebol europeu. E um outro treinador que teria sido avaliado e que está na América do Sul é o espanhol Miguel Angel Ramírez, do Independiente del Valle.

"Não temos o maior tempo do mundo, mas não estamos em uma situação normal, em que estaríamos em meio às competições, com jogos domingo e quarta. Talvez, isso desse estresse maior", afirmou, recentemente, Marcos Braz.