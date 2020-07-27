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futebol

Carlos Carvalhal recusa a proposta do Flamengo, crava jornal português

Treinador lusitano, aos 54 anos, não tem a ambição de trabalhar no Brasil neste momento...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 20:00

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:00

Crédito: Reprodução/Instagram
A estadia de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Flamengo, na Europa segue com reuniões agendadas. Mais cedo, a dupla conversou com o português Carlos Carvalhal, em seu país natal, mas as condições oferecidas não agradaram o treinador, que teria rejeitado a oferta do clube. É o que aponta o jornal "A Bola".
De acordo com a publicação, "Carlos Carvalhal ficou muito agradado com o convite feito, mas viajar para o Brasil nesta altura para trabalhar não está nos planos do técnico que levou o Rio Ave à pré-eliminatória da Liga Europa".O diário lusitano também afirma que Carvalhal, um dos favoritos da diretoria do Flamengo para substituir Jorge Jesus, "vai analisar outras propostas". Pelo Rio Ave, no último fim de semana, conduziu a equipe ao torneio europeu de segundo escalão, conforme sublinhado pela imprensa local. Mas ele não permanecerá no clube.
- Vou pensar bem e conversar com a família. Vou ver o que é melhor, poderei ir para muito longe ou para relativamente perto. Não sei, vou ver e tomarei a melhor decisão. Eles (familiares) têm sempre uma palavra nas minhas decisões - disse Carvalhal, ainda no fim de semana passado. Enquanto isso, os dirigentes rubro-negros permanecem na Europa por um nome oriundo do Velho Continente. Já houve reunião com Domènec Torrent, além de diversos técnicos terem sido indicados ao Fla, como Juan Carlos Carcedo, ex-auxiliar técnico de Unay Emery. Outros tantos foram estudados e consultados pelos dirigentes, como Fernando Hierro, ex-jogador e técnico da Espanha no Mundial da Rússia, como informou o diário "Marca". A aguardar.

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