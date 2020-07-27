Carlos Carvalhal recusa a proposta do Flamengo, crava jornal português

Crédito: Reprodução/Instagram

A estadia de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Flamengo, na Europa segue com reuniões agendadas. Mais cedo, a dupla conversou com o português Carlos Carvalhal, em seu país natal, mas as condições oferecidas não agradaram o treinador, que teria rejeitado a oferta do clube. É o que aponta o jornal "A Bola".

De acordo com a publicação, "Carlos Carvalhal ficou muito agradado com o convite feito, mas viajar para o Brasil nesta altura para trabalhar não está nos planos do técnico que levou o Rio Ave à pré-eliminatória da Liga Europa".O diário lusitano também afirma que Carvalhal, um dos favoritos da diretoria do Flamengo para substituir Jorge Jesus, "vai analisar outras propostas". Pelo Rio Ave, no último fim de semana, conduziu a equipe ao torneio europeu de segundo escalão, conforme sublinhado pela imprensa local. Mas ele não permanecerá no clube.