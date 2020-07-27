Incêndio no Ninho: Flamengo chega a acordo com a sétima família de vítimas

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Uma semana depois de chegar a um acordo a família de Jorge Eduardo, um dos dez atletas das divisões de base do clube que morreram no incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, o Flamengo conseguiu acertar com parentes de Samuel Thomas.

A família do último jovem, que tinha 15 anos, era representada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, comentou sobre o acerto e avisou que "em respeito à família", não passará "maiores informações".

- É verdade. Fechamos com mais uma família. Contudo, nos foi pedida máxima discrição. Portanto, em respeito à família, não passarei maiores informações. Nosso compromisso é trabalhar com respeito máximo e a seriedade que esse assunto demanda.