Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adeus

Flamengo cai para o Racing no Maracanã e é eliminado da Libertadores

Rubro-Negro empatou no tempo normal por 1 a 1, mas foi derrotado pelos argentinos nos pênaltis e deu adeus à competição continental

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 00:38

Redação de A Gazeta

Flamengo abusou das chances perdidas e foi cruelmente punido pelo rival Crédito: Conmebol/Divulgação
O Flamengo está fora da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu para o Racing na disputa de pênaltis por 5 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal, na noite desta terça-feira (01), no Maracanã, o jogo de volta das oitavas de final e deu adeus à competição continental. O time de Rogério Ceni abusou de perder gols ao longo da partida, ficou com um jogador a menos e viu a equipe argentina abrir o placar. O Fla conseguiu até buscar o empate, mas foi batido nas penalidades.
O Racing agora espera o resultado do confronto entre Boca Juniors e Internacional para conhecer seu adversário na próxima fase. jà o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (05) para encarar o Botafogo. A competição nacional é a única que resta para o Rubro-Negro nesta temporada.

O JOGO

Quando a partida começou, parecia que o Flamengo que precisava fazer gol. Sem apostar na vantagem do 0 a 0, o Rubro Negro encurralou o Racing em seu campo de defesa, mas pecou nas finalizações, principalmente com Vitinho, que perdeu duas boas oportunidades de balançar as redes. 
No segundo tempo, o cenário não mudou. O Flamengo seguia pressionando, até que um lance fez todo o cenário do jogo virar de cabeça para baixo. Rodrigo Caio, que já tinha tomado cartão amarelo no primeiro tempo, foi expulso após fazer nova falta forte na intermediária. Na sequência, Sigali aproveitou a cobrança da bola parada e a falha de Gustavo Henrique para tocar a bola para as redes: 1 a 0 Racing. 
Rogério Ceni tirou Arrascaeta para recompor a defesa e depois substituiu Everton Ribeiro por Pedro. O time, mesmo com um a menos foi todo para o ataque. E deu certo. No abafa, aos 47 minutos, Arão aproveitou escanteio cobrado por Diego e testou para as redes, empatou a partida e levou a decisão para os pênaltis. 
Nas penalidades, o Racing venceu por 5 a 3.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados