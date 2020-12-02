Flamengo cai para o Racing no Maracanã e é eliminado da Libertadores

O Flamengo está fora da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu para o Racing na disputa de pênaltis por 5 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal, na noite desta terça-feira (01), no Maracanã, o jogo de volta das oitavas de final e deu adeus à competição continental. O time de Rogério Ceni abusou de perder gols ao longo da partida, ficou com um jogador a menos e viu a equipe argentina abrir o placar. O Fla conseguiu até buscar o empate, mas foi batido nas penalidades.
O Racing agora espera o resultado do confronto entre Boca Juniors e Internacional para conhecer seu adversário na próxima fase. jà o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (05) para encarar o Botafogo. A competição nacional é a única que resta para o Rubro-Negro nesta temporada.
O JOGO
Quando a partida começou, parecia que o Flamengo que precisava fazer gol. Sem apostar na vantagem do 0 a 0, o Rubro Negro encurralou o Racing em seu campo de defesa, mas pecou nas finalizações, principalmente com Vitinho, que perdeu duas boas oportunidades de balançar as redes.
No segundo tempo, o cenário não mudou. O Flamengo seguia pressionando, até que um lance fez todo o cenário do jogo virar de cabeça para baixo. Rodrigo Caio, que já tinha tomado cartão amarelo no primeiro tempo, foi expulso após fazer nova falta forte na intermediária. Na sequência, Sigali aproveitou a cobrança da bola parada e a falha de Gustavo Henrique para tocar a bola para as redes: 1 a 0 Racing.
Rogério Ceni tirou Arrascaeta para recompor a defesa e depois substituiu Everton Ribeiro por Pedro. O time, mesmo com um a menos foi todo para o ataque. E deu certo. No abafa, aos 47 minutos, Arão aproveitou escanteio cobrado por Diego e testou para as redes, empatou a partida e levou a decisão para os pênaltis.
Nas penalidades, o Racing venceu por 5 a 3.