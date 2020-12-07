No Catar

Fifa sorteia grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022

Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha, nesta ordem, são as seleções cabeças de chave.

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

O estádio de Al Wakrah é o primeiro construído do zero que é finalizado para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar Crédito: Fifa.com
A Fifa sorteou nesta segunda-feira, em sua sede em Zurique, na Suíça, os 10 grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Ao todo, 55 seleções disputarão 13 vagas. Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha, nesta ordem, são as seleções cabeças de chave.
São cinco chaves com cinco representantes e outras cinco com seis equipes. Apenas os campeões avançam diretamente. Os 10 segundos colocados se juntam a dois líderes da Liga das Nações que não se garantirem para repescagem valendo mais três vagas.
Destaque para os confrontos diretos entre Portugal x Sérvia; Espanha x Suécia; Holanda x Noruega e Inglaterra x Polônia. Já Itália, França, Bélgica, Dinamarca, Croácia e Alemanha não devem ter problemas para confirmarem o favoritismo em suas chaves.
A primeira fase das Eliminatórias Europeias será toda em 2021 - começa no dia 24 de março e vai até 16 de novembro. A repescagem está marcada para março de 2022.
Por estarem na fase final da Liga das Nações, que será jogada em outubro de 2021, as seleções de França, Itália, Espanha e Bélgica foram colocadas nos grupos com cinco representantes.

CONFIRA OS GRUPOS DAS ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS 

Grupo A - Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão;
Grupo B - Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo
Grupo C - Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia
Grupo D - França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia-Herzegovina e Casaquistão
Grupo E - Bélgica, País de Gales, República Checa, Bielo-Rússia e Estônia
Grupo F - Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia
Grupo G - Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar
Grupo H - Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre e Malta
Grupo I - Inglaterra, Polônia, Hungria, Albânia, Andorra e San Marino
Grupo J - Alemanha, Romênia, Islândia, Macedônia, Armênia e Liechtenstein

