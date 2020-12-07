Paquetá comemora vitória do Lyon sobre o Metz e primeira assistência

Crédito: Damien LG / Lyon

Um dos destaques do Lyon na vitória sobre o Metz no último domingo, o meio-campista Lucas Paquetá comemorou o resultado após a partida. Com boa movimentação durante os 90 minutos, o camisa 12 teve atuação elogiada pela mídia francesa e deu a assistência para o terceiro gol de seu time.

+ Veja a tabela do Campeonato Francês- Fico muito feliz de ter participado com uma assistência ajudando meus companheiros. Estou cada vez mais integrado e mais junto à equipe. Isso está me deixando muito feliz para fazer o meu melhor futebol dentro do campo - disse Paquetá após a partida em entrevista à "Téléfoot".