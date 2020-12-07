Bruno Michel fala do seu primeiro gol pelo Figueirense e agradece Jorginho

Crédito: Comunicação/Figueirense

No domingo, o Figueirense conseguiu sua primeira vitória desde outubro. O time venceu o Náutico por 2x0 no Orlando Scarpelli e o camisa 90 foi o responsável pelo primeiro gol da partida.Esse foi também o primeiro tento do Bruno com a camisa do Figueira. Apresentado no fim de setembro, o jogador já havia sido eleito 'destaque da partida' em seu primeiro jogo como titular. O meia fala da rápida adaptação ao clube e a importância deste gol.

'Estou muito feliz aqui. Graças a Deus estou me adaptando muito bem ao clube e a cidade. Poucos meses aqui e já me sinto em casa. Fico feliz por cada dia mais estar evoluindo e ganhando a confiança de todos', disse o atleta. 'O primeiro gol com essa camisa significa muita coisa. O primeiro gol em um clube sempre tem um gosto especial. Para o atleta, é um peso a menos, para a torcida é um cartão de visitas. Eu estava ansioso, mas sabia que sairia na hora certa', completou.

Bruno credita esse gol ao técnico Jorginho que tem dado muitos minutos ao atleta e acredita na capacidade de desequilíbrio do jogador. Titular absoluto desde o dia 20 de novembro, ele acredita que os toques do professor têm o ajudado em campo.