Bebeto mira jogo com o Porto na Taça de Portugal e deseja partida perfeita

Crédito: Divulgação / Tondela

Jogador do Tondela, de Portugal, o lateral-direito Bebeto pediu intensidade máxima da equipe no duelo do próximo sábado, pela Taça de Portugal, com o Porto. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma grande apresentação para sair com um triunfo diante do adversário.

- Vamos enfrentar uma grande equipe e precisamos estar preparados. É uma decisão. O grupo sabe da importância dessa partida. Temos que ser perfeitos do primeiro ao último minuto para sairmos com a vaga na fase seguinte da disputa - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta de 30 anos, que tem passagens por Cruzeiro, Bahia e Marítimo (POR), o plantel quer fazer uma grande competição este ano.