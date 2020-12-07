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futebol

Bebeto mira jogo com o Porto na Taça de Portugal e deseja partida perfeita

Revelado no Cruzeiro, lateral chegou ao Tondela esta temporada após deixar o Marítimo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 14:58

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 14:58

Crédito: Divulgação / Tondela
Jogador do Tondela, de Portugal, o lateral-direito Bebeto pediu intensidade máxima da equipe no duelo do próximo sábado, pela Taça de Portugal, com o Porto. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma grande apresentação para sair com um triunfo diante do adversário.
- Vamos enfrentar uma grande equipe e precisamos estar preparados. É uma decisão. O grupo sabe da importância dessa partida. Temos que ser perfeitos do primeiro ao último minuto para sairmos com a vaga na fase seguinte da disputa - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta de 30 anos, que tem passagens por Cruzeiro, Bahia e Marítimo (POR), o plantel quer fazer uma grande competição este ano.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa fazer uma grande taça esse ano. O grupo está muito motivado para isso.

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