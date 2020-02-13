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Capixabão

Dodô deita e rola na zaga do Rio Branco e Desportiva vence o clássico

A Locomotiva fez valer o mando de campo e, com o apoio da torcida, venceu com autoridade

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 01:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 01:12
A Desportiva levou a melhor sobre o maior rival Crédito: Renato Bonisenha/RIo Branco
Vindo de duas derrotas consecutivas, a Desportiva precisava da vitória para "tirar a corda do pescoço" no Campeonato Capixaba 2020. Mesmo pressionada, a Locomotiva fez valer o mando de campo, e com o apoio da torcida derrotou o arquirrival Rio Branco por 3 a 1, no Engenheiro Araripe, na noite desta quarta-feira (12). O resultado, construído com dois gols de Dodô e um de Cristian (Matheus Rebé descontou para o Brancão), tirou a Tiva da zona de rebaixamento, enquanto que o Capa-Preta caiu para o 5º lugar na tabela.
A Tiva abriu o placar com Dodô, aos 10 minutos do 2º tempo. O meia passou como quis pela zaga do Rio Branco e tocou na saída de Alan Faria. Aos 38 veio o segundo gol grená. Matheus Bidick partiu em alta velocidade, invadiu a área e chutou para boa defesa de Alan Faria. No rebote, Cristian dominou, fez uma embaixadinha e mandou a bomba de perna canhota. A bola bateu na trave e entrou. Nos minutos finais surgiu uma esperança para o torcedor do Brancão, quando Nildo foi segurado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Matheus Rebé cobrou no cantinho e diminuiu a diferença, aos 45. Porém, durante os oito minutos de acréscimos, quem definiu o placar foi a Tiva, novamente com Dodô, que recebeu passe de Wemerson, balançou a rede e foi pra galera! 

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A Desportiva volta a campo no próximo sábado (15), quando vai até São Mateus encarar o Linhares, às 15h, no Sernamby. Já o Rio Branco também entra em campo no mesmo dia, só que mais tarde, às 16h, quando recebe a visita do Estrela do Norte, no Kleber Andrade.

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