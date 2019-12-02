Decisivo no Flamengo e na Seleção Sub-17, Lázaro brilhou no Kleber Andrade

Lázaro vive um ano especial com a camisa do Flamengo Crédito: Arquivo Pessoal

Depois de abrir o caminho para o título Brasileiro Sub-17 e de marcar dois gols fundamentais na conquista da Copa do Mundo Sub-17, o meia-atacante Lázaro, do Flamengo, mais uma vez deixou a sua marca. Neste domingo (01), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o jogador não balançou as redes, mas desfilou talento ao dar um passe de letra para Guilherme Bala fechar o placar, na vitória de 3 a 0 sobre o Palmeiras, que garantiu o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 para o Rubro-Negro, o segundo dele nos gramados capixabas.

O jogador, que levantou a sua terceira taça esse ano pelo clube - também foi campeão Carioca Sub-20 - , afirma que as suas conquistas foram resultados do trabalho que se iniciou em março e do suporte que recebe das comissões técnicas da base do Flamengo.

"É muita felicidade estar conquistando mais uma taça pela base. Mas isso não é de hoje. Já é de bastante tempo que estamos conquistando títulos. Antes foi o Brasileiro Sub-17, a Copa do Mundo Sub-17 e agora o Brasileiro Sub-20... A gente vem trabalhando o ano inteiro com muita humildade. Também temos que agradecer aos profissionais das comissões técnicas do Flamengo. Eles estão sempre fazendo de tudo para que a gente renda dentro de campo. Estão de parabéns porque estamos conseguindo corresponder."

Antes mesmo de brilhar na Copa do Mundo Sub-17, Lázaro foi decisivo no Brasileirão da categoria, o que lhe rendeu uma renovação de contrato com o Flamengo até 2025, com uma multa rescisória de R$ 365 milhões. Após o Mundial, o jogador ganhou uma chance de treinar entre os profissionais e realizou um sonho. "Esse ano está sendo de muita felicidade. Realizei um sonho, que era treinar no profissional, mas tenho que ter a cabeça no lugar e os pés no chão. Essa temporada está sendo incrível e vou guardar para o resto da minha vida, mas ainda temos muito pela frente", comemorou.

Lázaro marcou o gol que garantiu o título da Copa do Mundo SUb-17 para o Brasil Crédito: REINALDO REGINATO

Supercopa Sub-17 pela frente

Após a conquista do Brasileirão, Lázaro comemora com a garotada do Sub-20, mas o meia-atacante tem um novo encontro com Palmeiras, desta vez pela Supercopa do Brasil Sub-17. A segunda e decisiva partida da final acontece na quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a derrota por 2 a 0 (assista), na ida, o Rubro Negro precisa de vencer por pelo menos três gols para ficar com mais um título em 2019.