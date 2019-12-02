Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Talento

Decisivo no Flamengo e na Seleção Sub-17, Lázaro brilhou no Kleber Andrade

Meia-atacante conquistou os Brasileiros Sub-17 e sub-20 pelo Rubro-Negro. Ambos no Kleber Andrade. De quebra, ele brilhou na Copa do Mundo Sub-17 ao marcar o gol decisivo do título do Brasil e agora sonha com mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 17:47

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 17:47

Lázaro vive um ano especial com a camisa do Flamengo Crédito: Arquivo Pessoal
Depois de abrir o caminho para o título Brasileiro Sub-17 e de marcar dois gols fundamentais na conquista da Copa do Mundo Sub-17, o meia-atacante Lázaro, do Flamengo, mais uma vez deixou a sua marca. Neste domingo (01), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o jogador não balançou as redes, mas desfilou talento ao dar um passe de letra para Guilherme Bala fechar o placar, na vitória de 3 a 0 sobre o Palmeiras, que garantiu o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 para o Rubro-Negro, o segundo dele nos gramados capixabas. 
O jogador, que levantou a sua terceira taça esse ano pelo clube - também foi campeão Carioca Sub-20 - , afirma que as suas conquistas foram resultados do trabalho que se iniciou em março e do suporte que recebe das comissões técnicas da base do Flamengo. 

Veja Também

Confira a galeria de fotos do título do Flamengo no Kleber Andrade

Capixabas Yuri e Natan comemoram título do Flamengo no Kleber Andrade

Flamengo vence o Palmeiras e fatura o Brasileirão Sub-20 no Kleber Andrade

"É muita felicidade estar conquistando mais uma taça pela base. Mas isso não é de hoje. Já é de bastante tempo que estamos conquistando títulos. Antes foi o Brasileiro Sub-17, a Copa do Mundo Sub-17 e agora o Brasileiro Sub-20... A gente vem trabalhando o ano inteiro com muita humildade. Também temos que agradecer aos profissionais das comissões técnicas do Flamengo. Eles estão sempre fazendo de tudo para que a gente renda dentro de campo. Estão de parabéns porque estamos conseguindo corresponder." 
Antes mesmo de brilhar na Copa do Mundo Sub-17, Lázaro foi decisivo no Brasileirão da categoria, o que lhe rendeu uma renovação de contrato com o Flamengo até 2025, com uma multa rescisória de R$ 365 milhões. Após o Mundial, o jogador ganhou uma chance de treinar entre os profissionais e realizou um sonho.  "Esse ano está sendo de muita felicidade. Realizei um sonho, que era treinar no profissional, mas tenho que ter a cabeça no lugar e os pés no chão. Essa temporada está sendo incrível e vou guardar para o resto da minha vida, mas ainda temos muito pela frente", comemorou.
Lázaro marcou o gol que garantiu o título da Copa do Mundo SUb-17 para o Brasil Crédito: REINALDO REGINATO

Supercopa Sub-17 pela frente 

Após a conquista do Brasileirão, Lázaro comemora com a garotada do Sub-20, mas o meia-atacante tem um novo encontro com Palmeiras, desta vez pela Supercopa do Brasil Sub-17. A segunda e decisiva partida da final acontece na quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a derrota por 2 a 0 (assista), na ida, o Rubro Negro precisa de vencer por pelo menos três gols para ficar com mais um título em 2019. 
"Ainda temos a Supercopa Sub-17, na quinta-feira, e depois a Supercopa Sub-20. Estamos comemorando agora, mas temos que trabalhar para fechar o ano bem. Eu sempre falo: "na base precisamos sempre estar conquistando títulos para que possamos chegar no profissional e seguir ganhando, finalizou Lázaro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados