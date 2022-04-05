Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Libertadores

Conmebol negocia e tenta jogo do Flamengo com portões fechados no Peru

Após o governo peruano decretar toque de recolher em Lima nesta terça, a entidade máxima do futebol no continente trabalha para realizar o jogo de estreia do Rubro-Negro, sem a presença de torcedores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2022 às 12:16

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 12:16

O Flamengo viajou até Lima (PER) para enfrentar nesta terça-feira (5) o Sporting Cristal, às 21h30, pela Libertadores, mas o toque de recolher determinado por Pedro Castillo, presidente do Peru, fez o país mergulhar em incertezas. A realização da partida ficou em xeque.
Flamengo
Paulo Sousa conversa ao pé do ouvido com Bruno Henrique e passa instruções ao atacante Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Em meio a protestos da população, que se queixa da alta dos combustíveis e dos fertilizantes, Castillo determinou que a população não saia de casa e declarou estado de emergência. Neste cenário, a Conmebol negocia com as autoridades locais para que o duelo seja realizado com portões fechados.
Os dirigentes da Conmebol quebram a cabeça para definir a logística e veem essa alternativa como a única saída para que não houvesse danos aos clubes. Em caso de adiamento, a entidade teria de encaixar o duelo em um calendário que já está para lá de apertado com a Copa do Mundo.
Foi ventilada a hipótese de remarcação do jogo para esta semana, mas a instabilidade política falou mais alto e a tentativa é de alcançar um meio termo. De acordo com o decreto aprovado pelo Conselho de Ministros, ficou estabelecida a "imobilidade dos cidadãos".
A delegação do Flamengo desembarcou em Lima na madrugada de segunda-feira. O time seguiu programação normalmente e foi para campo treinar.
A Conmebol também precisa entender o que fazer com outro jogo da Libertadores marcado para Lima nesta semana. A capital peruana deveria receber o duelo entre Alianza Lima e River Plate, marcado para o mesmo local, o estádio Nacional.
A entidade também tem compromissos com os detentores dos direitos de transmissão da Libertadores, e a estreia do Flamengo é, obviamente, um grande chamariz para programação. Esse é mais um motivo para tentar viabilizar a realização da partida hoje.

Veja Também

Presidente da França intervém na renovação de Mbappé com PSG

Clube italiano se interessa pela contratação de Di Maria

Cruzeiro aprova exigências de Ronaldo e dá importante passo para venda da SAF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados