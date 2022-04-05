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Cruzeiro aprova exigências de Ronaldo e dá importante passo para venda da SAF

Reunião extraordinária realizada por longas horas na noite desta segunda-feira (4), em Belo Horizonte, selou o entendimento entre as partes para a aquisição do clube pelo ex-jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 abr 2022 às 12:12

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 12:12

Uma liminar conseguida na Justiça por alguns conselheiros do Cruzeiro prometia suspender a importante votação desta segunda-feira no Ginásio Poliesportivo do clube. No entanto, após cinco horas de espera, a liminar foi derrubada e o processo pôde transcorrer tranquilamente, aprovando a cessão das Tocas da Raposa I e II para a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e dando passo importante para a assinatura da aquisição do futebol do time por Ronaldo. O ex-jogador compareceu à votação e ganhou apoio de torcedores.
Cruzeiro
Após longa negociação e desentendimentos entre conselheiros do clube, Ronaldo acertou a compra do Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
A transferência dos centros de treinamento para a SAF era uma solicitação de Ronaldo para conseguir viabilizar uma recuperação judicial ou extrajudicial no clube mineiro e pagar dívidas trabalhistas acumuladas ao longo do tempo. As exigências feitas por Ronaldo foram atendidas e a tendência é que a assinatura do contrato de compra e administração de 90% do futebol seja feita nos próximos dias.
Nas negociações, Ronaldo ficou de investir R$ 400 milhões no futebol do Cruzeiro (R$ 50 milhões iniciais e mais R$ 350 milhões em investimento indireto) e agora também bancar uma dívida de impostos de R$ 200 milhões.

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Ao longo dos últimos meses, Ronaldo e todo seu estafe (Tara Sports) estão analisando minuciosamente as contas do Cruzeiro. Muitas dívidas foram encontradas e causaram espanto no grupo. As exigências para a viabilidade do negócio também servem para amparar quaisquer movimentações que surjam e se façam necessárias para minimizar as dívidas do clube e torná-lo competitivo.
"Hoje foi um dia histórico! Ainda não temos nada para comemorar. Vamos trabalhar muito para conquistar todos os nossos objetivos. Unidos e em paz, vamos recolocar o Cruzeiro no lugar de onde nunca deveria ter saído", afirmou Ronaldo em suas redes sociais.

PAGAMENTO DE DÍVIDAS

O próximo passo da gestão de Ronaldo no Cruzeiro é pagar duas dívidas com outros clubes por transferências dos jogadores Careca e Caicedo. Independiente del Valle e Atlético Acreano cobram dívidas que somam cerca de R$ 13 milhões na Fifa, que impôs um transfer ban - que é a proibição de novas contratações - ao time mineiro. Com o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro corre contra o tempo para buscar novas contratações.
Além das transferências dos centros de treinamento para a SAF, o conselho deliberativo aprovou uma cessão de todos os produtos e receitas oriundas do futebol para a empresa. Isso significa que os valores de direitos de transmissão, patrocínio, venda de ingressos e uso de marcas serão destinados à SAF.

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