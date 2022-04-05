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Flamengo volta à Lima, local do Bi da América, e conta com histórico positivo no Peru

Rubro-Negro enfrenta o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 09:25

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 09:25

A delegação do Flamengo está em Lima, no Peru, para a estreia da Libertadores de 2022 e as lembranças são inevitáveis. Em novembro de 2019, o time venceu o River Plate (ARG) na capital peruana e voltou a conquistar a América após 38 anos. O histórico positivo no país e as boas vibrações podem ajudar o Rubro-Negro a iniciar com o pé direito uma nova campanha. É o que Gabigol espera. A partida contra o Sporting Cristal, contudo, está em risco devido aos protestos.- Um lugar especial. Treinamos aqui (CT da seleção peruana) antes da final. Foi um momento especial para todos nós. Um grande dia, uma grande festa no dia seguinte. Muito bom estar aqui e, quem sabe, recuperar aquela energia - afirmou o camisa 9, decisivo naquela final, à "FlaTV", antes de completar:
- Nos faz lembrar coisas daquele dia, comentamos entre nós, mas também dá aquela vontade de querer ganhar outra, viver aquele momento novamente. Acho que será tão especial ou ainda mais do que aquele dia. Que a gente possa arrancar bem com uma vitória nesse primeiro jogo - projetou o centroavante.Historicamente, o Flamengo tem um ótimo retrospecto atuando no país. Em 24 partidas no Peru, o Rubro-Negro soma 17 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. A mais marcante foi a virada sobre o River Plate, com dois gols de Gabriel Barbosa na etapa final no Monumental de Lima, que não será o palco do duelo contra o Sporting Cristal, que manda seus jogos no Estádio Nacional.
A última vez que o Flamengo atuou no Estádio Nacional de Lima foi há 55 anos, em 1967, em amistoso contra o Alianza Lima, que venceu por 4 a 2. O histórico do clube da Gávea no estádio é favorável. Saiba mais números e dados abaixo!Flamengo e Sporting Cristal (PER) só se enfrentaram duas vezes em toda a história, ambos os jogos em amistosos disputados na década de 1960:
- 01/02/64, Sporting Cristal 0x2 Flamengo, Estádio Nacional do Peru (gols de Paulo Alves e Carlos Alberto);
- 17/02/65, Sporting Cristal 0x2 Flamengo, Estádio Nacional do Peru (gols de Fefeu e Berico).O Flamengo enfrentou equipes peruanas quatro vezes na Libertadores (3v/1e). Curiosamente, todos os confrontos aconteceram na fase de grupos de 2008:
- 13/2/08, Coronel Bolognesi 0x0 Flamengo, Jorge Basadre;
- 27/2/08, Flamengo 2x1 Cienciano, Maracanã (Souza e Marcinho);
- 9/4/08, Cienciano 0x3 Flamengo, Garcilaso de la Vega (Renato Augusto, Toró, Juan);
- 23/4/08, Flamengo 2x0 Coronel Bolognesi, Maracanã (Bruno, Obina).O Flamengo já disputou 19 partidas no estádio Nacional de Lima, com 13 vitórias, três empates e três derrotas, com 49 gols a favor e 25 gols contra,
No total, o Flamengo já disputou 24 jogos no Peru na história (17V/4E/3D): 19 foram no Estádio Nacional, um no Monumental de Lima, um no Mariano Melgar, um no Miguel Grau, um no Jorge Basadre e um no Garcilaso de la Vega.
Crédito: OartilheiroGabigoltemboasrecordaçõesdaLibertadoresemLima,noPeru(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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