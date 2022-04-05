Presidente da França intervém na renovação de Mbappé com PSG

Emmanuel Macron, presidente da França, intervém na renovação de contrato de Mbappé com o Paris Saint-Germain e tenta convencer o craque da seleção a permanecer no país, segundo o jornalista Romain Molina. O atleta tem vínculo com o atual líder da Ligue 1 até o fim da temporada.
No entanto, Macron não é o único líder de Estado em busca da permanência de Mbappé na França. O Emir do Qatar, Tamin bin Hamad al-Thani, está disposto a renovar com o camisa sete e coloca a disposição todo o aparato econômico possível, além de colocá-lo como centro de um projeto esportivo.
Apesar das inúmeras tentativas por uma renovação, Mbappé ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro na próxima temporada. No entanto, as últimas declarações do jogador deram um ânimo aos dirigentes do Paris Saint-Germain.
O atacante tem contrato com o clube francês até o dia 30 de junho. Com isso, os próximos meses tendem a ser tensos, uma vez que o PSG está desesperado por um novo vínculo. Enquanto isso, o Real Madrid monitora a situação, mas também confia na chegada do craque.