Presidente da França intervém na renovação de Mbappé com PSG

Emmanuel Macron, presidente da França, intervém na renovação de contrato de Mbappé com o Paris Saint-Germain e tenta convencer o craque da seleção a permanecer no país, segundo o jornalista Romain Molina. O atleta tem vínculo com o atual líder da Ligue 1 até o fim da temporada.

O contrato de Mbappé com o PSG se encerra no meio do ano e ele pode deixar o clube de graça Crédito: FRANCK FIFE / AFP

No entanto, Macron não é o único líder de Estado em busca da permanência de Mbappé na França. O Emir do Qatar, Tamin bin Hamad al-Thani, está disposto a renovar com o camisa sete e coloca a disposição todo o aparato econômico possível, além de colocá-lo como centro de um projeto esportivo.

Apesar das inúmeras tentativas por uma renovação, Mbappé ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro na próxima temporada. No entanto, as últimas declarações do jogador deram um ânimo aos dirigentes do Paris Saint-Germain.