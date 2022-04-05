Clube italiano se interessa pela contratação de Di Maria

Di Maria, meia-atacante do Paris Saint-Germain, despertou o interesse da Juventus para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O argentino tem contrato com o clube francês até junho e não irá permanecer na França.A Velha Senhora, que perderá Dybala para a próxima campanha também por fim de contrato, cogita a chegada do veterano de 34 anos. No entanto, o clube italiano também monitora a situação de Zaniolo, meia-atacante de 22 anos que tem vínculo com a Roma até 2024.

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Além da Juventus, o Benfica também sonha com o retorno de Di Maria, uma vez que o argentino conquistou grande sucesso e se projetou internacionalmente na equipe de Lisboa. No entanto, o atleta deve ter que passar por um reajuste salarial para se enquadrar nas contas dos Encarnados.

O argentino, que já declarou que irá deixar a seleção de seu país após a disputa da Copa do Mundo, também não descarta um retorno para sua terra natal. Apesar disso, a probabilidade é de que o veterano permaneça mais algum tempo na Europa.